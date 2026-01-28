Thanh Hóa chi hơn 90 tỷ đồng tặng quà Tết

Ngày 28/1, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt quyết định chi bổ sung hơn 91 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp đảm bảo xã hội, nâng tổng kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội lên hơn 96 tỷ đồng. Trước đó, kinh phí đã giao cho các xã, phường là gần 5 tỷ đồng.

Khoản kinh phí này sẽ được sử dụng để tặng quà cho người có công nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh - Liệt sỹ cũng như hỗ trợ các đối tượng tăng thêm và đảm bảo xã hội khác.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa (Ảnh: Minh Hiếu).

Theo quyết định, 60 tỷ đồng sẽ được dành riêng cho việc tặng quà người có công nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Hơn 31 tỷ đồng còn lại sẽ được phân bổ cho các đối tượng tăng thêm và các hoạt động đảm bảo xã hội khác.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết quy định mức kinh phí tặng quà các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27/12/2025, quy định 3 mức quà tặng khác nhau.

Mức 3 triệu đồng/người dành cho các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh khi đến thăm, chúc Tết tại gia đình người có công tiêu biểu, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; công dân tiêu biểu, người có đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Mức quà này bao gồm 2 triệu đồng tiền mặt và một suất quà trị giá 1 triệu đồng.

1 triệu đồng/người dành cho người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, đại diện thân nhân liệt sỹ, người thờ cúng liệt sỹ; vợ và con liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hằng tháng; tướng lĩnh lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

500.000 đồng/người dành cho đảng viên đã được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng đang cư trú trên địa bàn tỉnh; người đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn tỉnh, bao gồm Giáo sư, Phó Giáo sư; cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Đại tá, Thượng tá lực lượng vũ trang.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tham mưu, thẩm định số liệu, hồ sơ, tài liệu báo cáo theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, các đơn vị này cũng có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, kiểm soát và thực hiện các thủ tục nghiệp vụ cấp kinh phí, đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.