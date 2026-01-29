Quân đội, cảnh sát Venezuela tuyên thệ trung thành với Tổng thống lâm thời

Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodriguez, phát biểu sau khi nhận phù hiệu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, vào ngày 28/1 (Ảnh: Reuters).

Lời tuyên thệ này cho thấy sự ủng hộ của một trụ cột then chốt đứng sau chính quyền ông Maduro, lực lượng quân đội, trong suốt thời gian ông đối mặt với sức ép và các biện pháp trừng phạt của Mỹ kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2013.

Trong bối cảnh bà Rodriguez tìm cách củng cố sự ủng hộ đối với vai trò lãnh đạo của mình, nữ chính trị gia 56 tuổi đang duy trì chiến lược cân bằng trong các vấn đề đối nội và đối ngoại.

“Chúng tôi thề trung thành tuyệt đối và phục tùng", Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino nói, khi trao cho bà Rodriguez cây gậy nghi lễ và thanh kiếm của anh hùng giành độc lập Simon Bolivar.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela, Diosdado Cabello, cũng thay mặt các lực lượng cảnh sát tuyên thệ trung thành.

Lời tuyên thệ được đưa ra khi hơn 3.000 binh sĩ và cảnh sát mặc quân phục lần lượt diễu hành trước nữ lãnh đạo đầu tiên và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Venezuela.

“Đây là một khoảnh khắc chưa từng có tiền lệ trong nền cộng hòa của chúng ta”, ông Padrino nói.

Ông Cabello, một nhân vật quyền lực trong nền chính trị Venezuela, cho biết việc ủng hộ bà Rodriguez là quan trọng “bởi vì chúng tôi cảm thấy rằng bảo vệ sự cầm quyền của bà là bảo vệ tính liên tục của chính phủ và sự toàn vẹn của nhân dân Venezuela”.

Lực lượng Mỹ đã bắt giữ ông Maduro và vợ ông, Cilia Flores, trong một cuộc đột kích vào Caracas ngày 3/1 gây chấn động dư luận thế giới. Nhiều nước đã phản đối hành động của Mỹ và đề nghị trả tự do cho ông Maduro ngay lập tức.

Sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington sẽ “điều hành” Venezuela trong một giai đoạn chuyển tiếp và cần “quyền tiếp cận hoàn toàn đối với dầu mỏ của nước này”.

Tuần trước, bà Rodriguez đã có phản ứng cứng rắn trước lập trường quyết liệt của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Bà Rodríguez nói rằng những chỉ thị từ Washington là đã "quá đủ", ám chỉ áp lực từ Mỹ sau các cuộc đột kích và bắt giữ ông Maduro hồi đầu tháng.

“Đã quá đủ những mệnh lệnh từ Washington đối với các chính trị gia ở Venezuela. Hãy để nền chính trị Venezuela tự giải quyết những bất đồng và xung đột nội bộ của chúng tôi. Đã quá đủ sự can thiệp của bên ngoài”, bà tuyên bố.

Bà đồng thời cho biết chính phủ của bà sẽ giải quyết các tranh chấp kéo dài với Washington một cách trực tiếp thông qua biện pháp ngoại giao.