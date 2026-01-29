Ukraine tập kích, phá hủy hàng loạt máy bay Nga trị giá 1 tỷ USD

SBU công bố video "đình đám" nhất về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái năm 2025 vào hàng loạt căn cứ không quân, phá hủy nhiều máy bay Nga do Trung tâm Điều hành Đặc biệt "A" của họ, còn được gọi là "Alpha" thực hiện.

SBU viết trong một bài đăng trên mạng xã hội: “Đối phương đã quen với cảm giác an toàn ở hậu phương sâu trong lãnh thổ. Nhưng đối với lực lượng đặc biệt của "Alpha", khoảng cách từ lâu đã không còn là vấn đề nữa”.

Ukraine tập kích các sân bay, phá hủy nhiều chiến đấu cơ của Nga (Ảnh: SBU).

Đoạn video đi kèm có cảnh quay từ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cho thấy một số máy bay Nga đang bị nhắm mục tiêu, bao gồm máy bay ném bom Su-24; tiêm kích Su-27, Su-30SM, MiG-31; máy bay vận tải quân sự; trực thăng Mi-26,...

Theo SBU, con số này bao gồm 11 máy bay ném bom chiến đấu, 3 máy bay trực thăng và 1 máy bay vận tải, tổng giá trị thiệt hại của Nga ước tính lên hơn 1 tỷ USD.

Các cuộc tấn công của SBU cũng nhắm vào các lĩnh vực khác của quân đội Nga - một số nhà xưởng đã bị phá hủy tại một nhà máy sản xuất máy bay không người lái lớn ở Taganrog sau một hoạt động chung của Hải quân Ukraine và SBU vào tuần trước.

Tổng thiệt hại từ các máy bay Nga bị Ukraine phá hủy có thể lên tới 1 tỷ USD (Ảnh: SBU).

Nhà máy Atlant Aero, cùng với các bộ phận máy bay không người lái và phần cứng quân sự khác, đã sản xuất UAV Molniya của Nga, một loại vũ khí lảng vảng có cánh cố định giá rẻ được lực lượng Moscow sử dụng rộng rãi trên khắp tiền tuyến.

Các loại máy bay Nga bị Ukraine phá hủy gồm chiến đấu cơ, trực thăng, máy bay vận tải (Ảnh: SBU).

Thông báo xác nhận thiệt hại về năng lực sản xuất của cơ sở được Hải quân Ukraine đăng tải vào ngày 16/1, sau khi SBU lần đầu tiên báo cáo về cuộc tập kích 3 ngày trước đó.

Phía Nga chưa bình luận về thông tin và video do Ukraine công bố.