Đà Nẵng quyết định tương lai dinh thự “đặc biệt hiếm” kiểu kiến trúc Pháp

Ngày 28/1, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã quyết định giao cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur (phường Hải Châu) cho Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo hướng bảo tồn, gìn giữ, đồng thời khai thác thành điểm đến văn hóa, du lịch.

Cơ sở có diện tích đất là 2.013m2, diện tích xây dựng hơn 1.085m2, gồm 3 khối nhà, là dinh thự kiến trúc Pháp hơn 100 năm tuổi. Đây được đánh giá là công trình “đặc biệt hiếm”, biệt thự duy nhất tại Đà Nẵng còn giữ phong cách Art-Deco (nghệ thuật trang trí xuất hiện tại Pháp).

Tòa nhà số 1 Pasteur khi được sử dụng làm trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố (Ảnh: Phụ Nữ).

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cơ sở số 1 Pasteur đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một thiết chế văn hóa cấp thành phố, đủ điều kiện tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giáo dục và giao lưu nghệ thuật.

Không gian kiến trúc, hạ tầng và cảnh quan của công trình phù hợp để hình thành thiết chế văn hóa đa năng phục vụ cộng đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ định hướng khai thác và phát huy giá trị của công trình với mục đích bảo tồn, gìn giữ tòa nhà như một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc của đô thị Đà Nẵng, kết hợp khai thác thành điểm đến văn hóa, du lịch.

Cùng với đó, tại đây sẽ tổ chức các hoạt động trưng bày, giáo dục và giao lưu nghệ thuật “Không gian nghệ thuật Đà Nẵng - Da Nang Arts Space”, với tổng diện tích sử dụng dự kiến 2.065m2.

Khu nhà 2 tầng diện tích 215m2 sẽ được bố trí cho các hoạt động chuyên môn như làm việc, bảo quản hiện vật, nghiên cứu và thẩm định tác phẩm.

Như Dân trí thông tin, ngày 3/11/2025, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi UBND thành phố cân nhắc việc sử dụng cơ sở số 1 Pasteur theo hướng ưu tiên lĩnh vực văn hóa, nhằm bảo tồn một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật hiếm hoi còn lại của đô thị.

Trước đó, ngày 28/10/2025, UBND thành phố thống nhất chủ trương bố trí cơ sở nhà, đất số 1 Pasteur làm trụ sở làm việc của Công an phường Hải Châu.