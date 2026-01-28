"Thách thức lớn tiếp theo của Bộ Nội vụ là đưa chính sách vào đời sống"

Sáng 28/1, Bộ Nội vụ tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết các nguyên lãnh đạo Bộ và cán bộ hưu trí các đơn vị thuộc Bộ, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm, trang trọng, là dịp để các thế hệ cán bộ của Bộ cùng gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ và thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước.

Tham dự có nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qua các thời kỳ, cùng đông đảo cán bộ hưu trí khối cơ quan Bộ khu vực miền Bắc và miền Trung.

Bộ Nội vụ tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết các nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí các đơn vị thuộc Bộ (Ảnh: Mạnh Quân).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình khẳng định, việc gặp mặt cán bộ hưu trí mỗi dịp Tết đến, Xuân về là truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của lãnh đạo Bộ đối với những cán bộ đã dành nhiều năm công tác, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Bộ, của ngành Nội vụ.

Dấu ấn cải cách, sắp xếp bộ máy trong năm 2025

Thông tin tới các đại biểu, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước và với Bộ Nội vụ, khi cả nước đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng đạt mức cao nhất trong nhiệm kỳ, công cuộc xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh với tinh thần cải cách quyết liệt.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong bức tranh chung đó, Bộ Nội vụ và toàn ngành Nội vụ đã có nhiều đóng góp quan trọng, nổi bật là việc tham mưu triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương. Qua sắp xếp, bộ máy được tổ chức tinh gọn, khoa học hơn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và phục vụ người dân tốt hơn.

Bộ Nội vụ cũng tham mưu xây dựng, hoàn thiện các luật nền tảng của nền công vụ như Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; đổi mới tư duy quản lý cán bộ gắn với vị trí việc làm, tinh giản biên chế theo hướng thấu tình, đạt lý, nhân văn. Cùng với đó, các chính sách về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, chăm lo người có công tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong năm 2025 là kết tinh của tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của toàn ngành Nội vụ, trong đó có sự quan tâm, chia sẻ và đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đặc biệt ghi nhận những đóng góp to lớn của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, đối với những kết quả nổi bật của Bộ Nội vụ trong năm 2025.

"Trong kết quả nổi bật của Bộ Nội vụ năm 2025, có dấu ấn rất lớn, đậm nét của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thể hiện ở tư duy, sức sáng tạo, khả năng làm việc và năng lực quy tụ, lan tỏa trong tổ chức triển khai nhiệm vụ", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ Nội vụ và toàn ngành Nội vụ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong cuộc cách mạng bộ máy (Ảnh: Mạnh Quân).

"Bộ máy phải gần dân, sát dân, lấy dân làm gốc"

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đỗ Quang Trung, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bày tỏ sự phấn khởi trước những chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách hành chính thời gian qua.

"Thay mặt hội hưu trí của Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây, tôi rất phấn khởi khi bước sang năm mới. Dù đã nghỉ hưu, chúng tôi vẫn theo dõi và thực sự vui mừng trước những kết quả mà Chính phủ, Bộ Nội vụ đạt được trong cải cách hành chính", ông Trung nói.

Theo ông Đỗ Quang Trung, với hơn 10 năm công tác tại Bộ Nội vụ, ông phải thừa nhận rằng những năm gần đây, Bộ đã làm được rất nhiều việc lớn, tạo chuyển biến tích cực trong xã hội.

"Tuy nhiên, điều quan trọng tiếp theo là các chủ trương, chính sách có phát huy được hay không, phụ thuộc vào việc chúng đi vào cuộc sống như thế nào. Bộ máy hành chính phải vận hành một cách khoa học, gần dân, sát dân và đặt lợi ích của người dân lên trên hết", nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Trung dẫn lại quan điểm của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười khi xây dựng Pháp lệnh dân chủ cơ sở: "Dân là người đẩy thuyền, mà lật thuyền cũng là dân". Theo ông, tư tưởng lấy dân làm gốc là xuyên suốt, đòi hỏi mọi quyết định của Đảng và Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đồng thời bộ máy hành chính phải xác định rõ tinh thần đó trong tổ chức và vận hành.

Trong bối cảnh mới, nguyên Bộ trưởng Đỗ Quang Trung cho rằng Bộ Nội vụ đang đứng trước nhiều thách thức mới, đòi hỏi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để bộ máy hoạt động hiệu quả, thực sự phục vụ người dân.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ và sự đồng hành của các thế hệ cán bộ đi trước, coi đó là nguồn lực tinh thần quan trọng để Bộ Nội vụ và toàn ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong năm 2026 và những năm tiếp theo.