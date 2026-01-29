Vừa ra tù, nam thanh niên đi cướp, hiếp dâm bé gái bán vé số

Ngày 29/1, TAND TPHCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Hữu Truyền (26 tuổi, quê Vĩnh Long) với tổng hình phạt 26 năm tù. Cụ thể, bị cáo nhận mức án 16 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 10 năm tù về tội Cướp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Hữu Truyền (Ảnh: Xuân Duy).

Năm 2023, Truyền bị TAND huyện Ba Tri (Bến Tre cũ) xử phạt 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 13/8/2024, Truyền ra tù và đến TPHCM sinh sống.

Theo cáo trạng, sáng 12/11/2024, khi đang đi trên quốc lộ 50 (xã Bình Hưng, TPHCM), Truyền phát hiện em T.T.B.N (sinh năm 2010) bán vé số dạo. Đối tượng nảy sinh ý định đồi bại nên tiếp cận, dụ dỗ bị hại lên xe với lời hứa sẽ mua toàn bộ số vé số còn lại.

Sau khi lừa được nạn nhân, Truyền chở N. đến một khách sạn, nhưng bị em quyết liệt từ chối. Bực tức, đối tượng đưa nạn nhân đến một khu vực vắng vẻ trên đường Nguyễn Cửu Phú (xã Tân Kiên), cưỡng đoạt toàn bộ tài sản gồm 170.000 đồng và 51 tờ vé số. Chưa dừng lại, bị cáo tiếp tục đưa em N. đến bãi đất trống gần đó, đánh đập và thực hiện hành vi xâm hại tình dục nhiều lần.

Trong lúc bị cáo sơ hở, N. đã tháo chạy và cầu cứu một người dân chăn trâu gần đó. Thấy có người can thiệp, Truyền nhanh chóng bỏ trốn, nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 2 ngày gây án.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng cho rằng không biết bị hại dưới 16 tuổi.

Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của Truyền là đặc biệt nguy hiểm, phạm tội nhiều lần, một lúc phạm nhiều tội và thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Thời điểm bị xâm hại, nạn nhân mới chỉ 14 tuổi 26 ngày nên cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục.