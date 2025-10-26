Công chức tăng cường Bộ Nội vụ gỡ khó nhiều vấn đề ở chính quyền cấp xã

Sau gần 4 tháng đi vào vận hành, bộ máy chính quyền cấp xã đã dần ổn định (Ảnh: Tùng Nguyên).

Nhiều bất cập được tháo gỡ kịp thời

Ngày 23/10, ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, công chức tăng cường đến tỉnh Tây Ninh, đã cùng đoàn cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh khảo sát trực tiếp việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Hậu Thạnh và xã Tân Thạnh. Đây là xã thứ 31 và 32 mà ông Thắng trực tiếp đến khảo sát sau 2 tháng được tăng cường đến Tây Ninh.

Là địa bàn thứ 32 tại tỉnh Tây Ninh mà tổ công chức tăng cường đến làm việc, lãnh đạo xã Tân Thạnh cho biết mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được hoàn thiện từng ngày, qua những lần tháo gỡ của Chính phủ, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Ông Phạm Anh Thắng khảo sát trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hậu Thạnh (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trong những ngày đầu thực hiện mô hình, rất nhiều vướng mắc xuất hiện do cơ chế chưa hoàn thiện như: Không biết chi lương cho cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã từ nguồn nào, chưa có vị trí việc làm kế toán trong khi bộ máy cấp xã bắt buộc phải có, thiếu cán bộ quản lý cấp phòng, phó chủ tịch xã kiêm nhiệm giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công dẫn đến quá tải công việc...

Từ các chuyến khảo sát, công chức tăng cường của Bộ Nội vụ đã ghi nhận thực tế, báo cáo lãnh đạo Bộ đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ. Chỉ trong hai tháng, Chính phủ và Ban Chỉ đạo đã ban hành hàng loạt hướng dẫn, bổ sung vị trí kế toán, thêm cấp phó, quy định rõ cơ chế chi lương, giảm kiêm nhiệm... cho cán bộ xã.

Tổ công tác làm việc tại xã Tân Thạnh (Ảnh: Tùng Nguyên).

Bà Hồ Thị Bích Siêng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh, cho biết: “Địa phương rất mừng vì nhiều khó khăn đã được tháo gỡ, bộ máy dần đi vào ổn định, hoạt động hiệu quả”.

Hiệu quả vận hành của bộ máy xã mới thể hiện rõ ở việc địa bàn sáp nhập lại rất rộng và dân số đông (sáp nhập 4 đơn vị cấp xã cũ), cán bộ tinh giản so với thời điểm trước ngày 1/7 nhưng kinh tế - xã hội của xã Tân Thạnh vẫn tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Những văn bản điều chỉnh của Ban chỉ đạo đã kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn cho chính quyền cấp xã (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ông Nguyễn Thành Kha, Phó Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh, bày tỏ sự đồng tình với các hướng dẫn mới, đặc biệt là chính sách tăng cấp phó và bổ sung kế toán cấp xã.

Đánh giá cao hiệu quả của chương trình công chức tăng cường về các địa phương của Bộ Nội vụ, ông Lê Xuân Khang, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh, chia sẻ: “Cán bộ Bộ Nội vụ đến từng xã ghi nhận các vướng mắc, kiến nghị trung ương tháo gỡ kịp thời các khó khăn của địa phương là rất tốt. Hoạt động này của Bộ Nội vụ rất hiệu quả, cơ bản tháo gỡ được các khó khăn cho địa phương trong thời gian qua”.

Ông Lê Xuân Khang đánh giá cao hiệu quả của chương trình công chức tăng cường về các địa phương của Bộ Nội vụ (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ông Phạm Anh Thắng cho biết: “Nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ giao cho 34 công chức tăng cường là đi thực tế từng xã phường, lắng nghe cán bộ công chức cơ sở tâm sự những khó khăn mà họ gặp phải trong quá trình vận hành mô hình mới".

"Từ thực tế ghi nhận được, các công chức tăng cường tham mưu, đề xuất với Tổ công tác và lãnh đạo Bộ các giải pháp tháo gỡ, hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy trình vận hành. Phản hồi từ địa phương cho thấy chương trình đã mang lại nhiều kết quả tích cực”, ông Thắng chia sẻ.

Ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, công chức tăng cường đến tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Tùng Nguyên).

Vẫn còn khó khăn cần thời gian khắc phục

Tuy đánh giá cao hiệu quả tháo gỡ khó khăn của tổ công tác Bộ Nội vụ trong thời gian qua nhưng lãnh đạo các địa phương phản ánh vẫn còn một số khó khăn trong quá trình vận hành bộ máy mới, cần thời gian khắc phục.

Theo bà Hồ Thị Bích Siêng, hiện các phòng chuyên môn có quá nhiều nhiệm vụ, trong khi đó định hướng vị trí việc làm hạn chế, mỗi công chức đều phải phụ trách 4-5 lĩnh vực, rất khó đảm bảo công việc.

“Tăng cấp phó thì đã mừng nhưng quan trọng là phải tăng tổng số người làm việc trong các phòng chuyên môn”, bà Siêng nhấn mạnh

Hiện ở UBND xã Tân Thạnh, mỗi phòng chuyên môn đều phải bố trí thêm một số cán bộ là người hoạt động không chuyên trách để hỗ trợ công chức giải quyết công việc.

Khó khăn hơn nữa là tại các phòng chuyên môn đều thiếu những công chức chuyên môn sâu trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tài chính ngân sách, kế hoạch đầu tư, đất đai, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin...

Dù được tháo gỡ nhiều nhưng cấp xã vẫn còn một số khó khăn cần được khắc phục (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Tình hình tương tự xảy ra tại xã Hậu Thạnh. Theo ông Nguyễn Thành Kha, xã thiếu cán bộ chuyên môn nhiều lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, nội vụ... khiến cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều việc, áp lực lớn, chưa đáp ứng được nhu cầu làm việc lâu dài. Ông đề nghị trung ương sớm tổ chức tập huấn nghiệp vụ và xem xét điều chỉnh biên chế cấp xã cho phù hợp với khối lượng công việc.

Bà Hồ Thị Bích Siêng cho biết: “Xã khó sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm do thiếu nguồn lực về con người, một người phải kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ dẫn đến quá tải và không có thời gian nghiên cứu chuyên sâu ngành, lĩnh vực phụ trách”.

Bà Siêng còn kiến nghị trung ương nghiên cứu tăng lương cho cán bộ xã, vì nhiều người từ cấp huyện, cấp tỉnh về nhưng thu nhập thấp, khó thu hút nhân lực chất lượng.

Bà Hồ Thị Bích Siêng chia sẻ tại buổi khảo sát (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Kha còn phản ánh khó khăn về việc bố trí trụ sở của xã. Các xã phường được thừa hưởng hệ thống cơ sở vật chất của đơn vị cấp huyện cũ thì không thiếu trụ sở. Còn Hậu Thạnh thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Hậu Thạnh Đông, xã Hậu Thạnh Tây và một phần xã Bắc Hòa (huyện Tân Thạnh cũ), các địa phương này đều có trụ sở nhỏ. Các cơ quan phân tán ở 3 nơi trong khi địa bàn xã Tân Thạnh mới rộng đến 93km2 nên việc phối hợp công tác khó khăn, ảnh hưởng điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức.

Ông Nguyễn Thành Kha trình bày những khó khăn của xã (Ảnh: Tùng Nguyên).

Những vướng mắc trên cũng là vướng mắc chung mà nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gặp phải. Các xã, phường kiến nghị tỉnh và trung ương nghiên cứu, xem xét điều chuyển, bổ sung, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ... nhằm đảm bảo bộ máy chính quyền cấp xã đủ số lượng cán bộ, bố trí đúng chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ theo quy trình mới để vận hành bộ máy thông suốt.

Hậu Thạnh ưu tiên diện tích bố trí không gian phục vụ người dân đến làm thủ tục hành chính (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ghi nhận các kiến nghị của địa phương, ông Phạm Anh Thắng cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ, trao đổi với Sở Nội vụ, UBND tỉnh Tây Ninh để tìm giải pháp giải quyết khó khăn của các xã; những vướng mắc khác sẽ tiếp tục tham mưu, kiến nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban chỉ đạo và cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.