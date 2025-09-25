Cán bộ cấp xã quá tải vì được phân bổ không đúng chuyên môn

Tại buổi làm việc với cán bộ Bộ Nội vụ tăng cường đến tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo Sở Nội vụ, phó chủ tịch UBND một xã ở tỉnh Tây Ninh phản ánh rằng ông đang phải “kiêm nhiệm” thêm vai trò kế toán của phòng Văn hóa - Xã hội. Nguyên nhân là nhân viên của phòng đều không có nghiệp vụ tài chính, kế toán mà công việc lại liên quan đến chi ngân sách hỗ trợ đối tượng xã hội, người có công...

Cán bộ tăng cường của Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh khảo sát tại các xã, phường (Ảnh: Tùng Nguyên).

Việc kiêm nhiệm như trên không phải hiếm khi phòng chuyên môn ở các xã tại Tây Ninh hiện nay phổ biến tình trạng không có đủ nhân sự bố trí. Nếu có đủ thì cũng có nhiều vị trí được bố trí không đúng chuyên môn. Nếu được bố trí đúng chuyên môn thì nhiều công chức cũng không đủ kiến thức, am hiểu hết các lĩnh vực mà vị trí việc làm đó quản lý.

Như tại UBND xã An Lục Long, phòng Văn hóa - Xã hội chỉ mới bố trí được 6 biên chế phụ trách 8 vị trí việc làm thuộc lĩnh vực quản lý của 6 sở, trong đó không có cán bộ nào chuyên môn y tế, khoa học công nghệ, thông tin - truyền thông...

Việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức của UBND xã Tân Lân cũng gặp nhiều khó khăn do còn thiếu cán bộ chuyên môn phù hợp. Các phòng của xã này thiếu cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đất đai, kế toán...

Tại UBND xã Mỹ Yên thiếu nhân sự các lĩnh vực chuyên môn đặc thù, như: Kế toán, y tế, giáo dục... đủ trình độ để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

Theo bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Yên, hiện nhiều cán bộ, công chức phải đảm nhiệm thêm các nhiệm vụ mới so với trước đây. Trong khi đó, năng lực công chức cấp xã còn hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu khi được trao thêm nhiều thẩm quyền.

Lãnh đạo UBND xã Cần Giuộc cũng cho biết một số lĩnh vực quản lý đặc thù của xã thiếu cán bộ có chuyên môn giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số... nên còn lúng túng khi triển khai. Chính vì vậy dẫn đến quá tải công việc.

Thậm chí, ở một phường trung tâm như Tân An, vốn là trung tâm hành chính của tỉnh Long An cũ, cũng xuất hiện tình trạng thiếu công chức có chuyên môn không thể thay thế là kế toán.

Công việc tăng nhiều, công chức cấp xã nhiều nơi đang chịu áp lực quá tải (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ông Đỗ Hiếu Trung, Chủ tịch UBND xã Phước Lý, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải công việc của cán bộ cấp xã thời gian qua đến từ hai phía. Thứ nhất là vì áp lực nhiệm vụ từ các cơ quan cấp trên và UBND xã tăng cao, thời gian hoàn thành mang tính cấp bách. Thứ hai là số lượng công chức tại các phòng chuyên môn chưa đảm bảo đầy đủ theo biên chế được giao, chuyên môn nghiệp vụ của công chức cũng chưa đảm bảo.

Theo ông, hiện công chức phải đảm nhiệm nhiều công việc trên các lĩnh vực khác nhau nên chưa đảm bảo theo chuyên môn được đào tạo, qua đó ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng nội dung tham mưu.

Sau 3 tuần làm việc tại Tây Ninh, ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh văn phòng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Nội vụ tại TPHCM, đã đến trực tiếp khảo sát công tác tổ chức và vận hành bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của gần 20 xã, phường.

Qua đó, ông nhận thấy hầu như đơn vị cấp xã nào cũng thiếu cán bộ công chức làm việc so với chỉ tiêu biên chế được tạm giao. Đặc biệt, có tình trạng số người làm việc đủ nhưng công việc quá tải do phân bổ không đúng với chuyên môn, nghiệp vụ.

Ông Thắng đánh giá: “Điều này cho thấy, việc bố trí cán bộ theo tiêu chí chuyên môn nghiệp vụ là không đồng đều. Tại các phòng chuyên môn, một người đang phải kiêm nhiệm nhiều việc thuộc các lĩnh vực khác nhau dẫn đến chất lượng và hiệu quả không cao”.

Ông Phạm Anh Thắng, cán bộ được Bộ Nội vụ tăng cường hỗ trợ tỉnh Tây Ninh, hướng dẫn tại các xã, phường (Ảnh: Tùng Nguyên).

Không chỉ thiếu cán bộ đúng chuyên môn, lãnh đạo UBND xã Cần Giuộc cũng thẳng thắn nhìn nhận là: “Năng lực chuyên môn, sở trường của cán bộ, công chức chưa đáp ứng kịp thời định hướng “một người có thể làm nhiều việc”.

Do đó, các địa phương đều đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh thực hiện giải pháp tình thế là tăng cường công chức chuyên môn từ các sở về hỗ trợ cấp xã; đồng thời, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý nhà nước... cho cán bộ cơ sở theo hình thức “cầm tay chỉ việc”.

Còn lãnh đạo UBND xã Cần Đước thì kiến nghị xem xét phân định thẩm quyền cho xã được tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được giao nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chuyên môn đang diễn ra.

Phó Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Phạm Anh Thắng cũng đồng tình với đề xuất phân định thẩm quyền cho cấp xã chủ động tuyển dụng. Tuy nhiên, theo ông Thắng, giải pháp tối ưu hiện tại là tận dụng nguồn công chức sẵn có bằng cách phân bổ hợp lý cán bộ cho đúng chuyên môn.

Bởi tình trạng cấp xã thiếu công chức chuyên môn chủ yếu là do phân bổ không đồng đều. Việc này thể hiện rõ ở cơ cấu khuyết nhân sự chuyên môn của các xã, phường rất khác nhau. Trừ một số vị trí mà hầu hết các xã, phường đều thiếu (như kế toán, xây dựng, công nghệ thông tin...) thì có nơi thiếu công chức chuyên môn y tế, có xã thiếu người chuyên môn giáo dục, có phường lại thiếu cán bộ đất đai...

Do đó, ông Phạm Anh Thắng cho rằng: “Cần có chính sách điều tiết, luân chuyển cán bộ giữa các xã, phường để đảm bảo cân đối số lượng công chức có chuyên môn nghiệp vụ cho nhau, giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu”.

Khi có đủ công chức đúng chuyên môn, hiệu quả công việc ở cấp xã sẽ tốt hơn (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Cụ thể, ông đề xuất Sở Nội vụ sớm tham mưu UBND tỉnh Tây Ninh có kế hoạch luân chuyển, điều động công chức giữa các xã trên cùng địa bàn cấp huyện cũ để một mặt tận dụng ưu điểm thạo địa bàn, một mặt tạo điều kiện cho công chức không phải đi làm quá xa.

Đồng thời, cần xem xét điều động, tăng cường cán bộ có chuyên môn của các Ban quản lý dự án khu vực và của các huyện cũ trước đây cho cấp xã để bố trí làm việc trong các phòng kinh tế cấp xã. Việc điều động này để tiếp tục xử lý các công trình, dự án còn dang dở, hỗ trợ Hội đồng đền bù, giải tỏa và nhất là bù đắp thiếu hụt nhân sự có chuyên môn ở các xã hiện nay.