Gỡ khó cho công chức cấp xã theo hướng “cầm tay chỉ việc”

Cử nhân luật đi làm kế toán

Sở Nội vụ TPHCM vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng năm 2025 vào ngày 21/10 cho lãnh đạo, kế toán phòng Văn hóa - Xã hội của 102 phường, xã thuộc địa bàn TPHCM cũ và đặc khu Côn Đảo.

Đây là đợt tập huấn thứ 2 về nội dung này do Sở Nội vụ TPHCM tổ chức. Trước đó, Sở Nội vụ Thành phố đã tổ chức tập huấn cho cán bộ 36 phường, xã tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ (nay là TPHCM). Sắp tới, Sở sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ các xã phường ở khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ về công tác này.

Hơn 200 công chức các phường xã tham dự tập huấn (Ảnh: Tùng Nguyên).

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Thành Chung, Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, khái quát thực trạng khó khăn về nhân sự lĩnh vực quản lý kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công từ nguồn ngân sách trung ương.

Theo ông Chung, hiện thành phố có 168 xã, phường nhưng chỉ có 17 người từng làm kế toán lĩnh vực người có công ở cấp xã, 80 người từng làm kế toán nhưng ở lĩnh vực khác, đặc biệt là có đến 71 người chưa từng làm kế toán. Do đó, Sở đã nghiên cứu và mời báo cáo viên tập huấn cho cán bộ là chuyên gia cao cấp có kinh nghiệm thực tế để truyền tải kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ.

Ông Phạm Thành Chung, Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, phát biểu khai mạc chương trình tập huấn (Ảnh: Tùng Nguyên).

Chia sẻ tại hội nghị, chị Thu Hương ở phường Long Bình cho biết từng có 2 năm phụ trách chính sách cho người có công nhưng chưa từng làm về tài chính. Do đó, từ ngày 1/7, chị gặp nhiều khó khăn khi được giao nhiệm vụ kế toán phòng Văn hóa – Xã hội, phụ trách kinh phí người có công.

“Tôi phải nhờ anh chị ở Sở, đồng nghiệp ở phường hướng dẫn từng biểu mẫu, cách tạm ứng chi từ kho bạc... Công việc rất nhiều mà mình không am hiểu nên rất áp lực”, chị chia sẻ.

Tương tự, anh Minh Anh ở phường Tân Tạo càng khó khăn hơn khi học ngành Luật, chưa từng làm mảng người có công và cũng không có chuyên môn kế toán nên công việc này là hoàn toàn mới đối với anh.

Công chức các xã, phường trao đổi cùng báo cáo viên về những vướng mắc đang gặp phải (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trước những khó khăn nêu trên, Sở Nội vụ TPHCM đã phối hợp cùng tổ công chức tăng cường của Bộ Nội vụ tổ chức nhiều đợt tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ còn thiếu cho đội ngũ công chức cấp xã, nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu công việc mới.

“Hiện công chức cấp xã có 4 cái mới: Vị trí vai trò mới, tổ chức bộ máy mới, không gian làm việc mới, mối quan hệ mới. Do vậy, công chức phải học lại mọi thứ, cùng nhau trao đổi để làm tốt công việc được giao”, ông Phạm Thành Chung nhấn mạnh.

Trực tiếp cầm tay chỉ việc, giải quyết khó khăn từ cơ sở

Chia sẻ tại buổi tập huấn, nhiều cán bộ cho biết trước đây chưa từng làm công tác tài chính lĩnh vực người có công. Khi nhận nhiệm vụ từ ngày 1/7, họ phải nghiên cứu, học tập từ đầu.

Trong khi đó, các quy định quản lý, sử dụng kinh phí trong lĩnh vực này rất nhiều và phức tạp, nội dung chi rất nhiều như: Chi 27/7, chi trợ cấp thường xuyên, chi lễ tết...

“Định mức bao nhiêu? Phân chia đối tượng hưởng căn cứ vào đâu? Cơ sở giải quyết như thế nào?... Quá nhiều việc chưa biết mà nhận nhiệm vụ là phải làm ngay vì chế độ của các bác không thể chậm trễ được”, một cán bộ chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hoa, công chức tăng cường của Bộ Nội vụ tại TPHCM, hướng dẫn tại buổi tập huấn (Ảnh: Tùng Nguyên).

Bà Nguyễn Thị Hoa, chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính, công chức tăng cường địa bàn TPHCM của Bộ Nội vụ cho biết, nội dung tập huấn được thiết kế sát thực tế, các bài giảng sinh động nhằm giúp cán bộ dễ hiểu và nắm bắt nghiệp vụ nhanh nhất.

Tại hội nghị ngày 21/10, bà Nguyễn Thị Hoa hướng dẫn chi tiết các bước triển khai nhiệm vụ, từ khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ đến thanh quyết toán kinh phí. Ngoài ra, bà cùng cán bộ phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Nội vụ Thành phố giải đáp những vướng mắc mà các công chức tham gia tập huấn gặp phải trong quá trình làm việc.

Sở Nội vụ TPHCM tổ chức 3 đợt tập huấn về sử dụng kinh phí lĩnh vực người có công (Ảnh: Tùng Nguyên).

“Phương thức tập huấn kết hợp truyền đạt kiến thức pháp lý chuyên ngành, vừa cầm tay chỉ việc, giải quyết trực tiếp các vướng mắc mà cán bộ cơ sở gặp phải khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sẽ giúp công chức cấp xã nhanh chóng nắm bắt được công việc, thực hiện nhiệm vụ thông suốt, hiệu quả”, bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ.