Số lượng cấp phó trong cơ quan hành chính được xác định ra sao?

Nguyên tắc chung: Không vượt cấp trên, gắn với quy mô tổ chức

Nghị định 370/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, trong đó làm rõ cách xác định số lượng cấp phó trong hệ thống hành chính nhà nước.

Theo Nghị định, số lượng cấp phó phải tuân theo các nguyên tắc thống nhất.

Cụ thể, số lượng cấp phó của một cơ quan chuyên môn không được vượt quá số lượng cấp phó của cơ quan cấp trên trực tiếp. Các cơ quan cùng cấp, nếu không có tổ chức trực thuộc bên trong, thì số lượng cấp phó tối đa không được nhiều hơn cơ quan có tổ chức bên trong. Việc xác định cấp phó phải bảo đảm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ và quy mô tổ chức của từng cơ quan.

Cấp phó là người giúp việc cho người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước người đứng đầu và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; trong trường hợp cần thiết, cấp phó được ủy quyền điều hành hoạt động của cơ quan khi người đứng đầu vắng mặt.

Số lượng cấp phó của một cơ quan chuyên môn không được vượt quá số lượng cấp phó của cơ quan cấp trên trực tiếp (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Số lượng cấp phó gắn với hợp nhất và cơ cấu bên trong

Đối với cấp tỉnh, Nghị định 370 quy định mỗi sở được bố trí bình quân 3 phó giám đốc. Trường hợp sở được hình thành từ việc hợp nhất, sáp nhập các sở hoặc tổ chức tương đương sở thì được bố trí thêm phó giám đốc, tùy theo số lượng đơn vị hợp nhất. Riêng Hà Nội và TPHCM, căn cứ quy mô quản lý và yêu cầu nhiệm vụ, được bố trí thêm không quá 10 phó giám đốc sở ngoài khung chung.

Ở cấp chi cục, số lượng phó chi cục trưởng được xác định theo cơ cấu tổ chức bên trong. Chi cục có từ 1 đến 3 phòng được bố trí 1 phó chi cục trưởng; chi cục không có phòng hoặc có từ 4 phòng trở lên được bố trí tối đa 2 phó chi cục trưởng. Trường hợp chi cục được hợp nhất, sáp nhập, số lượng cấp phó được xem xét trong giai đoạn chuyển tiếp và từng bước sắp xếp về đúng khung theo quy định.

Cấp phó gắn với biên chế và số phòng chuyên môn

Nghị định 370 cũng quy định rõ số lượng cấp phó ở cấp phòng và cấp xã. Đối với phòng chuyên môn thuộc sở hoặc chi cục, số lượng phó trưởng phòng được xác định theo biên chế. Phòng có dưới 10 biên chế được bố trí 1 phó trưởng phòng; từ 10 đến 14 biên chế được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng; từ 15 biên chế trở lên được bố trí không quá 3 phó trưởng phòng.

Ở cấp xã, cấp phó của người đứng đầu phòng chuyên môn là phó trưởng phòng. Số lượng phó trưởng phòng được xác định theo nguyên tắc bình quân 2 phó trưởng phòng trên một phòng chuyên môn. Trên cơ sở số lượng phòng chuyên môn được thành lập, UBND cấp xã quyết định cụ thể số lượng phó trưởng phòng, bảo đảm tuân thủ khung quy định.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với cấp phó được thực hiện theo thẩm quyền của chủ tịch UBND cùng cấp.

Đối với các cơ quan đang có số lượng cấp phó cao hơn khung quy định trước thời điểm Nghị định có hiệu lực, Nghị định cho phép áp dụng cơ chế chuyển tiếp để bảo đảm hoạt động ổn định, đồng thời thực hiện sắp xếp theo lộ trình đưa số lượng cấp phó về đúng khung.

Nghị định 370/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, là căn cứ để các địa phương rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và xác định số lượng cấp phó trong cơ quan hành chính từ tỉnh đến xã theo nguyên tắc thống nhất.