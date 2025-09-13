Xã, phường mới “khát” công chức có trình độ kế toán, công nghệ thông tin

Bộ máy đảm bảo vận hành thông suốt

Trong hai ngày 10 và 11/9, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Phạm Anh Thắng cùng ông Trần Hải Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, dẫn đầu đoàn công tác đến 2 phường Khánh Hậu, Tân An và 4 xã Vĩnh Công, An Lục Long, Mỹ Quý, Đông Thành.

Đoàn trực tiếp nắm tình hình, kiểm tra và hướng dẫn địa phương tháo gỡ những vấn đề cấp thiết trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Phạm Anh Thắng và lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh làm việc với UBND phường Tân An (Ảnh: Tùng Nguyên).

Tại mỗi địa phương, đoàn công tác đều ghé thăm hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công vào các khung giờ khác nhau trong ngày (8h, 10h, 13h30 và 15h) để nắm bắt lưu lượng người dân đến làm thủ tục hành chính, cũng như việc bố trí phương tiện, nhân sự phục vụ người dân.

Qua đó, đoàn ghi nhận tại các thời điểm trong ngày đều có người dân đến làm thủ tục hành chính. Tuy nhiên, nhờ bố trí cán bộ đầy đủ, hợp lý, tại địa phương không có hiện tượng người dân phải chờ đợi lâu.

Ngoài công chức chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính, các xã đều bố trí thêm cán bộ không chuyên trách hoặc đoàn viên thanh niên hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người dân, đặc biệt là hướng dẫn người cao tuổi thực hiện thủ tục trực tuyến nên khá thuận lợi.

Trao đổi cùng đoàn công tác, lãnh đạo UBND các xã, phường cho biết tình hình sắp xếp tổ chức bộ máy đã cơ bản ổn định, các thủ tục hành chính ban đầu có một số khó khăn nhưng đã được khắc phục, cán bộ dần quen với các quy trình thực hiện thủ tục mới, đảm bảo vận hành thông suốt...

Thủ tục hành chính tại phường Khánh Hậu đảm bảo vận hành thông suốt, không gây phiền hà cho người dân (Ảnh: Tùng Nguyên).

Về cơ sở vật chất, hiện các phường, xã tiếp nhận và quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị cùng các nguồn lực của các đơn vị hành chính trước khi sáp nhập. Nhìn chung, điều kiện này đã cơ bản đáp ứng yêu cầu làm việc, tiếp công dân và tổ chức các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước tại địa phương.

Bên cạnh đó, một số trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin cũng được đầu tư, nâng cấp, hỗ trợ công tác cải cách hành chính, triển khai ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ, văn bản điện tử, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ ở chính quyền cấp xã.

Cơ sở khuyết những vị trí chuyên môn

Tuy nhiên, các địa phương cũng phản ánh với đoàn công tác về khối lượng công việc phải xử lý hằng ngày quá lớn, trong khi số lượng nhân sự chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, buộc cán bộ phải làm việc căng sức để đảm bảo tiến độ giải quyết nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Khánh Hậu, cho biết: “Khối lượng công việc rất lớn trong khi biên chế hiện tại và được giao chưa đáp ứng yêu cầu công việc. Các phòng chuyên môn của phường bị quá tải công việc, áp lực rất lớn, không có thời gian để tái tạo sức lao động”.

Theo ông Cường, Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị của phường phụ trách 4 lĩnh vực của 4 sở nhưng biên chế được giao là 16 người, hiện có mặt là 15 người; Phòng Văn hóa - Xã hội phụ trách 6 lĩnh vực của 6 sở nhưng biên chế có mặt chỉ là 10 người.

Ông Lê Văn Thảo, Chủ tịch UBND phường Tân An, chia sẻ: “Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung biên chế phù hợp nhằm đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đặc biệt trong bối cảnh khối lượng công việc tăng cao sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Cũng theo ông Thảo, hiện phường đang thiếu công chức phụ trách lĩnh vực kế toán. Trong khi đó, công tác này đòi hỏi phải tổng hợp, thanh quyết toán kinh phí các chế độ, chính sách đúng quy định, đảm bảo tính chính xác, kịp thời. Đây là lĩnh vực chuyên môn đặc thù, cần người có trình độ chuyên môn phù hợp, không thể bố trí kiêm nhiệm từ các vị trí công chức khác.

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Quốc Cường, cho biết các phòng chuyên môn như Phòng Văn hóa – Xã hội mỗi năm chi trả bảo trợ xã hội và người có công với số tiền khoảng 12 tỷ đồng/năm, cần có công chức chuyên môn về kế toán. Tuy nhiên, theo Công văn hướng dẫn của Bộ Nội vụ thì định hướng danh mục vị trí việc làm ở cấp xã không có vị trí việc làm kế toán.

Các phường xã đều thiếu kế toán và cán bộ giỏi công nghệ thông tin (Ảnh: Tùng Nguyên).

Cùng với đó, một nhóm cán bộ khác mà các phường, xã hiện đang thiếu là cán bộ có chuyên môn công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Có nơi có cán bộ chuyên môn này nhưng lại là cán bộ không chuyên trách, chưa đáp ứng điều kiện tuyển dụng công chức.

Hướng bổ sung nhân sự từ nguồn cán bộ không chuyên trách

Tại các buổi làm việc, ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, giải đáp những vướng mắc các địa phương đang gặp phải, liên quan đến các nội dung Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn giải quyết như: việc tuyển dụng, xếp lương cho cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã; điều kiện tuyển dụng công chức đối với cán bộ không chuyên trách...

Về nguồn nhân lực, ông Phạm Anh Thắng đề nghị các phường, xã cần có thống kê đầy đủ, chi tiết số lượng cán bộ không chuyên trách có chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm làm việc để trình Sở Nội vụ xem xét. Sở Nội vụ Tây Ninh có thẩm quyền thành lập hội đồng đánh giá, tuyển dụng công chức phù hợp vào các vị trí mà địa phương đang thiếu, tránh lãng phí nguồn lực cán bộ không chuyên trách sẵn có mà chưa được tuyển dụng, nhất là những người có chuyên môn kế toán, công nghệ thông tin.

Ông Trần Hải Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, khẳng định những tồn tại, vướng mắc của cấp xã đều được sở ghi nhận. Đối với những vấn đề trung ương đã có hướng dẫn, Sở Nội vụ sẽ nhanh chóng có văn bản triển khai cho địa phương thực hiện.

Với vấn đề thiếu nhân lực, ông đề nghị các địa phương sớm có phương án nhân sự, đề xuất danh sách phù hợp để Sở Nội vụ xem xét, áp dụng các quy định hiện hành để tuyển dụng, đáp ứng yêu cầu công việc.

Ông Trần Hải Tuấn kiểm tra khu vực công khai thủ tục hành chính ở phường Tân An (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ông Phạm Anh Thắng cho biết, công tác tổ chức bộ máy và biên chế, công tác cán bộ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn đang được Bộ Nội vụ, các cơ quan trung ương và Chính phủ từng bước hoàn thiện. Những kiến nghị mới từ địa phương, ông sẽ ghi nhận, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền.