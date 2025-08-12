Bộ Nội vụ tiếp nối truyền thống thực hiện nhiệm vụ đại sự quốc gia

Sáng 12/8, Ban Liên lạc hưu trí Bộ Nội vụ tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ. Chương trình có sự phối hợp giữa Ban Liên lạc hưu trí Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước đây) và Ban Liên lạc hưu trí Bộ Nội vụ, trong bối cảnh cải cách tổ chức bộ máy và sáp nhập hai bộ.

Ban Liên lạc hưu trí của hai bộ đã họp bàn và thống nhất hợp nhất, hình thành Ban Liên lạc hưu trí Bộ Nội vụ mới.

Ông Đỗ Quang Trung, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng Ban Liên lạc hưu trí Bộ Nội vụ, cùng các nguyên lãnh đạo tham dự buổi gặp mặt thân mật tại Bộ.

Thứ trưởng Trương Hải Long thăm hỏi, chúc sức khỏe các lãnh đạo, cán bộ Bộ Nội vụ thế hệ trước.

Tính đến ngày 28/8/2024, Ban Liên lạc có 146 thành viên. Trong năm qua, có 3 thành viên qua đời. Toàn thể hội nghị đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ những người đồng chí, tiền bối đã khuất.

Đến nay, Ban Liên lạc tiếp nhận thêm 19 người đăng ký tham gia sinh hoạt. Tính cả 361 thành viên của Ban Liên lạc hưu trí Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước đây), tổng số thành viên của Ban Liên lạc hưu trí Bộ Nội vụ mới đạt con số 523 người.

Nguyên Bộ trưởng Trần Văn Tuấn, Trưởng Ban Liên lạc hưu trí Bộ Nội vụ, hoan nghênh và chúc mừng những kết quả mà Bộ Nội vụ mới đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác tham mưu cho Chính phủ về sắp xếp bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Tuấn cho biết, chủ trương của Ban Liên lạc là duy trì các cuộc gặp mặt hằng năm cũng như thường xuyên tổ chức thăm hỏi, giao lưu giữa các thành viên.

Ông Vũ Đăng Minh, nguyên Chánh Văn phòng Bộ, trình bày khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, từ ngày 1/3, sau khi hợp nhất Bộ Nội vụ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ mới đã nhanh chóng ổn định tổ chức và vận hành bộ máy một cách suôn sẻ. Ngay sau đó, Bộ kịp thời triển khai các nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực quan trọng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đề cập đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thứ trưởng Trương Hải Long nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử, thể hiện trọng trách to lớn được giao cho ngành Nội vụ.

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, đội ngũ cán bộ, công chức của ngành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào vận hành ngay từ ngày 1/7. Bên cạnh đó, trong các sự kiện trọng đại của đất nước, ngành Nội vụ cũng có nhiều đóng góp ý nghĩa, đặc biệt là trong công tác tham mưu về thi đua, khen thưởng ở các cấp và phát động các phong trào thi đua.

Ban Liên lạc tặng hoa, quà mừng thọ các thành viên.