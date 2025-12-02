Hơn 146.000 cán bộ, công chức nghỉ việc đã nhận tiền chế độ

Liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2025/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP), Bộ Nội vụ cho biết đã hoàn tất việc chi trả.

Cả nước có 146.839 người đã có quyết định nghỉ việc, trong đó ở Trung ương là 47.913 người và ở địa phương là 98.926 người.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, số người hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi là 71.610 người, chiếm tỷ lệ 48,77%. Bên cạnh đó, 75.237 người hưởng chính sách thôi việc.

Sau thời gian triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành ổn định, đi vào nền nếp và bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt.

Về tổ chức bộ máy và nhân sự, đến nay 100% địa phương đã hoàn thiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí chức danh lãnh đạo UBND các cấp.

34/34 tỉnh, thành phố cũng đang triển khai các phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước và đầu mối tổ chức bên trong thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực.

Đồng thời, 3.321 xã, phường, đặc khu đã triển khai việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã bảo đảm phù hợp với định hướng Trung ương và tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Việc rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức ở cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, theo Bộ Nội vụ. Nhiều địa phương quan tâm triển khai thực hiện, khắc phục đáng kể tình trạng khó khăn do không phù hợp với vị trí việc làm trong những tháng đầu vận hành.

Trong đó, một số địa phương khẩn trương rà soát, bố trí cán bộ, công chức ở cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và đạt được hiệu quả tích cực như: Lâm Đồng, Phú Thọ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hoà, Bắc Ninh, Điện Biên, Lai Châu…