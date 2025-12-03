Nữ giúp việc trộm một lượng vàng của bà chủ

Sáng 3/12, thông tin từ Công an xã Ea Drông (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã làm rõ vụ người giúp việc có hành vi trộm cắp tài sản của chủ nhà. Người thực hiện hành vi phạm tội là bà V.B.N. (47 tuổi, trú tại TP Hà Nội), làm nghề giúp việc tại Đắk Lắk.

Đối tượng V.B.N. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Ea Drông).

Theo thông tin ban đầu, ngày 1/12, Công an xã Ea Drông nhận được đơn tố giác của bà N.T.T.H. (trú tại xã Ea Drông) trình báo về việc kiểm tra két sắt phát hiện mất 2 chiếc nhẫn vàng với tổng trọng lượng một lượng vàng, giá trị tài sản khoảng 140 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Drông đã vào cuộc điều tra, khoanh vùng đối tượng và mời bà N. - đang làm giúp việc cho bà H. - đến trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, bà N. không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội. Tuy nhiên, với những lập luận cùng chứng cứ sắc bén của công an, bà N. đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi.

Bà N. thừa nhận, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, bà biết cách mở két sắt. Ngày 11/11, do đang nợ nần, bà N. đã mở két sắt của chủ nhà, trộm cắp vàng.

Số vàng trộm được, bà N. mang đến 2 tiệm vàng trên địa bàn xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk và bán được khoảng 140 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với V.B.N. để tiếp tục điều tra.