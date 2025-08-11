Cán bộ, công chức hào hứng tranh tài tại giải Pickleball Bộ Nội vụ

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2025) và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ I.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi dự và phát biểu khai mạc giải đấu. Cùng tham dự sự kiện còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và hơn 90 vận động viên là công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc giải đấu, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đánh giá, những năm qua, phong trào thể dục, thể thao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ ngày càng phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, tạo dựng môi trường làm việc năng động, đoàn kết, hiệu quả. Trong đó, Pickleball - môn thể thao mới mẻ, hiện đại, linh hoạt và phù hợp với nhiều lứa tuổi đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Xuân Hân trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị có vận động viên tham gia thi đấu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh, giải Pickleball Bộ Nội vụ năm 2025 không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là dịp để tăng cường giao lưu, học hỏi, gắn bó giữa các đơn vị; đồng thời, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và văn hóa công sở.

“Đây là một trong những hoạt động thiết thực, cụ thể hóa chủ trương xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và lành mạnh trong toàn Bộ Nội vụ. Tôi tin tưởng các vận động viên sẽ đoàn kết, thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, sôi nổi”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi bày tỏ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Nội vụ mong muốn thông qua giải đấu, phong trào thể thao trong toàn ngành tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động rèn luyện sức khỏe, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị nói riêng và của Bộ Nội vụ nói chung.

Giải Pickleball Bộ Nội vụ năm 2025 gồm 4 nội dung thi đấu: đôi nam (không phân chia độ tuổi); đôi nam - nữ (không phân chia độ tuổi); đôi nữ dưới 50 tuổi; và đôi nữ từ 50 tuổi trở lên hoặc là nữ lãnh đạo cấp vụ và tương đương trở lên.

Tại giải pickleball Bộ Nội vụ 2025, bầu không khí trên sân nóng lên ngay từ những lượt giao bóng đầu tiên. Các tay vợt liên tục mang đến những pha đôi công tốc độ cao, những cú smash uy lực xen lẫn các pha xử lý khéo léo khiến khán giả không thể rời mắt.

Hai nữ vận động viên ăn mừng đầy cảm xúc sau khi giành chiến thắng ở nội dung đôi nữ dưới 50 tuổi.

Lễ bế mạc và trao giải dự kiến tổ chức vào 19h ngày 22/8.