Sử dụng nguồn cải cách tiền lương cho việc tăng lương hưu, trợ cấp năm 2026

Theo Nghị quyết số 245/2025/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Quốc hội yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương.

Đồng thời, năm 2026 cả nước vẫn duy trì việc loại trừ một số khoản thu khi xác định số tăng thu ngân sách địa phương dành cho cải cách tiền lương, gồm: Tiền thuê đất một lần được ứng trước để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thu từ xử lý tài sản công dùng cho chi đầu tư; thu bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan di tích, di sản; phí sử dụng công trình hạ tầng tại cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; cùng các khoản thu từ quỹ đất công ích, công sản tại xã và thu cho thuê, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Người dân nhận lương hưu hằng tháng (Ảnh: Hoa Lê).

Điểm mới quan trọng là Quốc hội cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để phục vụ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và thực hiện tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, ngân sách địa phương cũng được phép dùng nguồn cải cách tiền lương để triển khai các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và thực hiện tinh giản biên chế.

Nghị quyết giao Chính phủ rà soát nguồn kinh phí tiết kiệm được từ tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời cho phép địa phương bổ sung khoản tiết kiệm này vào nguồn cải cách tiền lương.

Từ năm 2026, Chính phủ được chủ động sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương để bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, phụ cấp và thu nhập theo quy định.

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả chế độ cho khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Gần đây nhất, từ 1/7/2024, Nhà nước điều chỉnh tăng thêm 15% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2024.

Với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước 1/1/1995, sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm.

Theo đó, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,2 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.