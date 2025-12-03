Madam Pang công khai mục tiêu HCV SEA Games cho U22 Thái Lan

Ngày 2/12, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Nualphan Lamsam (Madam Pang), đã đến thăm buổi tập của đội U23 Thái Lan trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2025, nơi mục tiêu được đặt ra là giành huy chương vàng.

Chia sẻ với truyền thông, Madam Pang cho biết: “Tôi luôn theo sát đội. SEA Games không hề dễ dàng, bởi các đội trong khu vực đều tiến bộ, thậm chí một số quốc gia còn tạm dừng giải quốc nội để dồn lực cho mục tiêu vô địch. Tuy nhiên, với cương vị Chủ tịch Liên đoàn, tôi tin tưởng ban huấn luyện do HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul dẫn dắt và toàn bộ cầu thủ. Chúng ta đã 8 năm chưa giành HCV. Năm nay, toàn đội có cơ hội và quyết tâm rất lớn. Dù vậy, chúng tôi không thể xem nhẹ Timor-Leste. Ở trận thứ hai, U22 Thái Lan sẽ gặp Singapore và chúng tôi đặt mục tiêu đứng đầu bảng”.

Madam Pang đến thăm U22 Thái Lan trước thềm SEA Games (Ảnh: MGR Onine).

Bà cũng thừa nhận áp lực luôn hiện hữu: “Bóng đá được quan tâm ở cả Thái Lan lẫn nước ngoài, vì vậy các cầu thủ đều chịu nhiều áp lực. Tấm HCV rất được kỳ vọng. Chắc chắn sẽ có phần thưởng, nhưng lúc này tôi chưa nghĩ đến điều đó”.

Madam Pang đánh giá cao phong độ của các tuyển thủ, đặc biệt là Seksan Ratri, người vừa ghi bàn cho Rayong FC. Đồng thời, bà gửi lời cảm ơn các CLB đã chấp thuận nhả quân cho SEA Games dù đây không phải dịp FIFA Days.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Không thể bỏ lỡ giải đấu này, nhất là khi Thái Lan là chủ nhà. Tôi hy vọng đội sẽ giành lại ngôi vô địch SEA Games và mong người hâm mộ Thái Lan đồng hành, cổ vũ cho chúng tôi”, bà nhấn mạnh.

U23 Thái Lan sẽ mở màn SEA Games 33 tại bảng A bằng trận gặp Timor-Leste trên sân Rajamangala lúc 19h hôm nay (3/12).