Hai thanh niên bị bắt vì mua bán 5 khối pháo hoa nổ

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, tổ công tác của Công an xã Phú Khê vừa phát hiện Nguyễn Tiến Phong (19 tuổi) điều khiển xe máy chở 5 khối pháo hoa nổ, tổng khối lượng 8,6kg. Phong khai nhận mua số pháo này của Hoàng Văn Dũng (23 tuổi, cùng trú trên địa bàn).

Công an xã Phú Khê đã lập biên bản sự việc, đưa Phong về trụ sở làm việc và triệu tập Dũng để xác minh.

Làm việc với công an, cả hai thừa nhận hành vi vận chuyển và mua bán pháo hoa nổ trái quy định pháp luật. Công an đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của từng người liên quan và xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Hai thanh niên mua bán 5 khối pháo hoa nổ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan công an khẳng định pháo hoa nổ là mặt hàng thuộc danh mục hàng cấm; việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép đều có thể bị xử lý hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Thời gian qua, Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các xã, phường tăng cường biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ. Công an ở cơ sở được yêu cầu chủ động nắm tình hình, kiểm tra các tuyến đường, khu vực phức tạp, đặc biệt là vào ban đêm, nhằm hạn chế tối đa hoạt động mua bán pháo trái phép.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, đốt pháo hoa nổ; không tiếp tay cho các hành vi vận chuyển hoặc tiêu thụ pháo trái phép.

Người dân được phép sử dụng pháo hoa nào?

Nghị định số 137/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo quy định rõ loại pháo không được phép sử dụng (nghiêm cấm) gồm: pháo nổ và pháo hoa nổ.

Pháo nổ là loại pháo có chứa thuốc pháo nổ, khi sử dụng gây ra tiếng nổ (pháo bánh, pháo quả...). Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian.

Pháo hoa nổ là loại pháo có chứa thuốc pháo nổ, thuốc pháo, thuốc pháo hoa, khi sử dụng gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian.

Loại pháo người dân được phép sử dụng là pháo hoa - sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa, khi sử dụng (đốt) phát ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian và không gây ra tiếng nổ.

Công nhân Nhà máy Z121 sản xuất pháo hoa bán ra thị trường (Ảnh: Z121).

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có thể mua loại pháo này tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa (thuộc Bộ Quốc phòng) để sử dụng trong các trường hợp: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật...

Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (tiền thân là Nhà máy Z21) thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được phép sản xuất và phân phối pháo hoa hợp pháp.

Sản phẩm pháo hoa của Z121 (trụ sở nằm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ) được bán thông qua các đại lý chính thức được cấp phép trên toàn quốc, không có nhà phân phối độc quyền.