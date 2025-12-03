Sở Giáo dục chỉ đạo làm rõ vụ học sinh bị nhét "đồ nhạy cảm" vào miệng

Liên quan vụ nhóm nam sinh đánh rồi nhét băng vệ sinh vào miệng bạn học gây phẫn nộ dư luận xảy ra hồi tháng 11, tối 2/12, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Huỳnh Văn Hoá đã ký văn bản đề nghị UBND xã Hòn Đất chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan nhanh chóng vào cuộc và phối hợp xử lý vụ việc theo quy định.

Theo đó, vụ việc được xác định xảy ra trưa 22/11 tại cánh đồng vắng người thuộc kênh 3 ấp Bến Đá, xã Hòn Đất.

Nhóm 6 học sinh (gồm 1 nam sinh lớp 11 và 5 nam sinh lớp 10) thuộc Trường THPT Hòn Đất sau khi tan học đã chặn đường và yêu cầu học sinh V.X.H. (15 tuổi, học sinh lớp 10) đi đến khu vực vắng người để đánh.

Hành động đánh đập rồi nhét băng vệ sinh vào miệng bạn gây phẫn nộ của nhóm nam sinh trường THPT Hòn Đất (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại hiện trường, học sinh Q.H. (16 tuổi, học lớp 10) và Q.D. (15 tuổi, lớp 10) đã dùng tay và mũ bảo hiểm đánh V.X.H. Sự việc chỉ dừng lại khi được một số bạn đi chung can ngăn.

Sau khi đánh bạn, nhóm này liên tục chửi bậy và Q.D. lấy băng vệ sinh rồi nhét vào miệng em X.H..

Liên quan vụ việc, Công an xã Hòn Đất đã mời các học sinh có mặt trong đoạn clip cùng gia đình, đại diện Ban giám hiệu Trường THPT Hòn Đất lên làm việc.

Qua quá trình làm việc, các em học sinh thừa nhận hành vi và cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến 6 nam sinh đánh bạn vẫn chưa được ngành giáo dục địa phương công bố.