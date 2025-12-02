Bộ trưởng Y tế thông tin hướng cải thiện chế độ đãi ngộ với ngành y

Từng bước cải thiện đãi ngộ với nhân viên y tế

Sáng 2/12, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tiếp thu giải trình trước Quốc hội về dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế, vốn là khó khăn lớn của ngành trong thời gian qua.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tiếp thu giải trình sáng 2/12 (Ảnh: Media QH).

Bộ trưởng Lan cho biết, trong quá trình xây dựng Nghị quyết 72, Bộ Chính trị đã cho phép lựa chọn một số nhóm đối tượng và mức phụ cấp nhằm từng bước cải thiện chế độ đãi ngộ cho nhân viên y tế.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Y tế đang trình Chính phủ dự thảo nghị định về các chế độ đặc thù. Nội dung này thuộc thẩm quyền của Chính phủ và đã được trình, bao gồm phụ cấp trực và các phụ cấp khác đối với nhân viên y tế thôn, bản...

Trước đó, tại phiên thảo luận, đại biểu Lý Thị Lan (Tuyên Quang) bày tỏ lo ngại về thực trạng y tế cơ sở, đặc biệt tại các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu chỉ rõ, cơ sở vật chất của nhiều trạm y tế xã xuống cấp, trang thiết bị thiếu đồng bộ, lạc hậu, không đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật để triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thêm vào đó, trung tâm y tế khu vực chưa đủ năng lực để hỗ trợ kỹ thuật và luân phiên cán bộ y tế cho tuyến xã khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

"Những bất cập này càng lộ rõ khi tuyến xã phải đảm đương một khối lượng nhiệm vụ lớn nhưng lại thiếu nguồn lực tối thiểu", đại biểu Lan nhận định.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn lực tại tuyến cơ sở, đại biểu đề nghị bổ sung tiểu dự án phát triển nhân lực tuyến xã vào Chương trình mục tiêu quốc gia. Tiểu dự án này cần bao gồm các hỗ trợ cụ thể như hỗ trợ hợp đồng bác sĩ từ ba đến năm năm làm việc tại xã; đào tạo bác sĩ gia đình, bác sĩ cộng đồng; đào tạo liên tục và chuyển giao kỹ thuật cho quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến cơ sở.

Đại biểu Lý Thị Lan (Tuyên Quang) (Ảnh: Media QH).

Đại biểu cũng đề nghị tăng cường chế độ, chính sách bằng cách sửa đổi Nghị quyết cơ chế đặc thù theo hướng tăng mức hỗ trợ, đảm bảo chế độ ổn định, lâu dài và tạo động lực cho y tế thôn, bản và cộng tác viên dân số.

Ưu tiên phát triển lão khoa và cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Liên quan đến nhóm ý kiến về cơ sở chăm sóc người cao tuổi và đầu tư cho lĩnh vực lão khoa, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định cam kết của ngành trong việc phát triển hệ thống này.

Bộ trưởng khẳng định, chính sách chăm sóc người cao tuổi đã được quy định đầy đủ trong Luật Người cao tuổi, bao gồm hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở dưỡng lão.

Nội dung này cũng là một phần quan trọng phục vụ cho mục tiêu dân số và phát triển, được lồng ghép trong Dự án số 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số và phát triển. Cụ thể, dự án này đã quy định chi tiết số cơ sở dưỡng lão cần được sửa chữa, nâng cấp và số cơ sở cần được xây mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Về đề nghị tăng đầu tư cho bệnh viện lão khoa và khoa lão trong các bệnh viện, Bộ trưởng thông tin, hiện cả nước chỉ có 3 bệnh viện lão khoa chuyên sâu; 14 bệnh viện tuyến trung ương có khoa lão; và 48 bệnh viện tuyến tỉnh có khoa lão hoặc có triển khai dịch vụ điều trị lão khoa.

Để cải thiện tình hình, Bộ trưởng cho biết: "Trong chương trình đầu tư công, Bộ Y tế đã đưa nội dung đầu tư cho bệnh viện lão khoa tuyến trung ương". Công tác rà soát quy hoạch hệ thống cơ sở y tế theo Quyết định 201 cũng đang được triển khai sau khi sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp.

Trước đó, phát biểu về vấn đề này, đại biểu Trần Thị Hiền (Ninh Bình) cho rằng cần có phương án nâng tỷ trọng vốn xã hội hóa. Cùng với đó, trong quy hoạch ở các địa phương cần quy hoạch quỹ đất sạch dành cho phát triển cơ sở dưỡng lão và có cơ chế, chính sách đột phá về ưu đãi tín dụng, hỗ trợ lãi suất, thuế thu nhập doanh nghiệp trong đầu tư lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, đại biểu tỉnh Ninh Bình cho rằng cần có chính sách ứng xử với cơ sở dưỡng lão thực hiện chức năng khám chữa bệnh, chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng cho người cao tuổi như cơ sở y tế và được hưởng các chính sách đặc thù về đất đai, thuế, tài chính.