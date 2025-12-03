Chế độ nghỉ hưu của nhà giáo năm 2026

Tuổi nghỉ hưu của giáo viên tương tự như các ngành nghề khác, chỉ có 2 trường hợp riêng biệt (Ảnh minh họa: D.T).

Tuổi nghỉ hưu của người lao động được quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình.

Trước năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi, lao động nữ là 55 tuổi. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau năm 2021, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Lộ trình tăng tuổi hưu kéo dài cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Luật Bảo hiểm xã hội cũng quy định các điều kiện để nghỉ hưu sớm 5-10 năm so với tuổi nghỉ hưu quy định trong điều kiện làm việc bình thường tại Điều 64 và Điều 65.

Đối với nhà giáo, tuổi nghỉ hưu của nhóm đối tượng này có 2 trường hợp riêng được quy định tại Điều 26 và Điều 27 Luật Nhà giáo, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của nhà giáo thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định khác của pháp luật. Tuy nhiên, có 2 trường hợp nhà giáo được nghỉ hưu sớm hơn hoặc muộn hơn tuổi nghỉ hưu quy định.

Nghỉ hưu sớm 5 năm

Theo Khoản 2 Điều 26 Luật Nhà giáo, nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường nhưng không quá 5 tuổi.

Trường hợp có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Nghỉ hưu muộn 5-10 năm

Ngoài nhóm giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm 5 năm, một số nhóm nhà giáo khác được nghỉ hưu muộn hơn tuổi nghỉ hưu quy định từ 5 đến 10 năm, tùy theo chức danh, trình độ và vị trí làm việc.

Cụ thể, Điều 27 Luật Nhà giáo quy định đối tượng có thể hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu quy định bao gồm nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ tiến sĩ và nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù.

Chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được thực hiện khi cơ sở giáo dục có nhu cầu; nhà giáo có đủ sức khỏe, tự nguyện và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của cơ sở giáo dục.

Thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được quy định tùy vào chức danh, trình độ như sau:

Nhà giáo có trình độ tiến sĩ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 5 tuổi.

Nhà giáo có chức danh phó giáo sư được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 7 tuổi.

Nhà giáo có chức danh giáo sư được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 10 tuổi.

Luật Nhà giáo cũng quy định, trong thời gian thực hiện chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo quy định trên thì nhà giáo không giữ chức vụ quản lý.

Về việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù, Chính phủ sẽ có quy định chi tiết.