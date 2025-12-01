Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026

Còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Dương lịch năm 2026. Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc 1 ngày và hưởng nguyên lương dịp này.

Dịp Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ năm, ngày 1/1/2026. Như vậy, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 1 ngày.

Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ năm, ngày 1/1/2026 (Ảnh minh họa).

Theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP, nếu vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi sẽ bị phạt tiền 2-5 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật hoặc không thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) - nơi tổ chức làm thêm giờ và nơi đặt trụ sở chính về việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Bên cạnh đó, sẽ bị phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, tết...

Theo đó, nếu người sử dụng lao động là tổ chức thì mức phạt gấp 2 lần so với cá nhân. Như vậy, nếu người sử dụng lao động vi phạm quy định về ngày nghỉ tết thì mức xử phạt là 10-20 triệu đồng đối với cá nhân. Còn đối với tổ chức thì mức xử phạt sẽ là 20-40 triệu đồng.

Mặt khác, người sử dụng lao động có thể tổ chức làm việc nếu có sự đồng thuận của người lao động vào dịp này. Ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Vì vậy, trong trường hợp có người lao động muốn làm việc vào những ngày được phép nghỉ lễ, họ sẽ được tính lương làm thêm. Theo đó, người lao động sẽ được trả lương làm thêm dịp nghỉ lễ, Tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300% so với lương ngày bình thường.

Tiền lương làm thêm giờ được xác định theo Điều 98 Bộ luật Lao động như sau: Tiền lương làm thêm ban ngày = 300% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Tiền lương làm thêm ban đêm = 390% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.