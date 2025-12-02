Sắp xếp đơn vị sự nghiệp, viên chức có được nghỉ hưu trước tuổi?

Việc sắp xếp bộ máy tác động đến việc làm của công chức, viên chức (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Bà Ngô Thị Hoa cho biết hiện một số Sở Nội vụ đã có hướng dẫn về việc tổ chức lại Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao, trên cơ sở tiếp nhận thêm chức năng khuyến nông và các nhiệm vụ khác để thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Bà Hoa đặt câu hỏi: “Hiện tôi chưa thấy có văn bản quy định cụ thể chế độ nghỉ hưu trước tuổi dành cho viên chức như chế độ dành cho công chức khi chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính, bỏ cấp huyện. Vậy sắp tới có chế độ nghỉ hưu trước tuổi dành riêng cho viên chức hay không?”.

Trả lời bà Hoa, Bộ Nội vụ cho biết tại Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP (quy định về tinh giản biên chế) đã quy định các đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế, trong đó có viên chức dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo đó, có đối tượng viên chức chịu tác động khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thành lập Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cấp xã.

Bộ Nội vụ đề nghị bà Ngô Thị Hoa nghiên cứu Nghị định số 154/2025/NĐ-CP để thực hiện theo đúng quy định.