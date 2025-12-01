Cấp kinh phí chi trả 3 tháng lương hưu cấp tốc trong tháng 12

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 3145/BHXH-TCKT về việc chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12 năm 2025, tháng 1 và 2 năm 2026) tại 4 tỉnh đang chịu hậu quả nặng nề của thiên tai.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp kinh phí để chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đến Bảo hiểm xã hội các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân.

Đơn vị này yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai chi trả kịp thời.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng bằng cách gộp 3 tháng vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào tháng 12.

Chi trả lương hưu đến người dân (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Căn cứ kinh phí Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp, thực hiện chuyển kinh phí đến Bưu điện tỉnh và phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt vào cùng kỳ chi trả tháng 12 bảo đảm đầy đủ, kịp thời, linh hoạt, phù hợp tình hình bão, lũ, lụt của địa phương.

Bảo hiểm xã hội phối hợp với cơ quan bưu điện thực hiện thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả gộp.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi trả và quản lý người hưởng của cơ quan bưu điện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Đồng thời, các đơn vị cũng phải thu hồi kịp thời theo quy định đối với các trường hợp người hưởng đã nhận gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sau đó từ trần.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội xây dựng kế hoạch chi trả chi trả gộp 3 tháng vào cùng kỳ chi trả.

Cùng với đó, thực hiện truyền thông, thông báo tới người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng về việc chi trả gộp nêu trên.

Bưu điện sẽ tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả.

Song song với đó, Cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu tăng cường biện pháp quản lý người hưởng; chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên làm công tác chi trả quản lý người hưởng tại nơi cư trú để nắm bắt tình hình, đặc biệt là người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân và người hưởng ủy quyền cho người khác...