Biển Thiên Cầm vẫn tan tác, ngổn ngang sau bão lũ dồn dập

Từ cuối tháng 8, Hà Tĩnh liên tiếp hứng chịu nhiều đợt thiên tai, đặc biệt là 2 cơn bão mạnh Kajiki (số 5) và Bualoi (số 10). Những trận cuồng phong đã tàn phá hạ tầng, nhà cửa và nhiều công trình, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào đầu tháng 12, tức hơn 2 tháng sau bão Bualoi, nhiều công trình và nhà hàng tại Khu du lịch biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa.

Ông Trường (48 tuổi, trú xã Thiên Cầm) cho biết sau 2 cơn bão dữ, nhà hàng của gia đình ông bị tốc mái, nhiều tài sản hư hỏng, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

"Giờ tôi phải thuê thợ để khắc phục. Một số chủ nhà hàng khác thì ngán ngẩm vì thiên tai, cộng thêm việc đã hết mùa du lịch nên họ vẫn chưa sửa chữa lại", ông nói.

Dọc một số tuyến đường và trên cả bãi biển, nhiều cây xanh bị bật gốc, chết khô, nằm ngổn ngang.

Những cây không bị bật gốc cũng héo úa, thiếu sức sống và có nguy cơ khó hồi phục.

Ngoài bão, đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11 cũng cuốn theo lượng lớn rác thải từ thượng nguồn đổ về, tràn ngập bãi biển Thiên Cầm.

Rác thải chủ yếu bị sóng đánh dạt vào bãi biển gồm cành lá khô, xốp, lục bình và rác sinh hoạt.

Nhiều gốc cây lớn trôi dạt vào bờ, nằm chỏng chơ trên kè biển.

Khu du lịch biển Thiên Cầm nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, bãi cát trắng hình cánh cung và sự hài hòa giữa biển, núi, rừng nhưng giờ đây đang tràn ngập rác sau những đợt thiên tai liên tiếp.

Vào mùa du lịch, tài nguyên biển Thiên Cầm mang lại nguồn thu lớn cho địa phương và người dân. Tuy nhiên, mùa mưa bão, nơi đây cũng chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề.