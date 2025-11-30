Lễ giỗ 13 liệt sỹ Hang Tám Cô kéo dài 9 ngày

Ngày 30/11, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị cho biết những ngày qua Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô và Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đường 20 - Quyết Thắng, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị đón rất đông du khách và người dân đến dâng hương.

Theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, từ ngày 27/11 đến 5/12, đơn vị sẽ tổ chức lễ giỗ các anh hùng, liệt sỹ hy sinh ở Hang Tám Cô và Đường 20 - Quyết Thắng (8-16/10 âm lịch).

Ngôi mộ chung của các liệt sỹ hy sinh tại Hang Tám Cô (Ảnh: Tiến Thành).

Chuỗi nghi lễ được duy trì suốt 9 ngày với các hoạt động như cúng tiên thường (trước ngày giỗ), cúng cơm - tiến linh (nghi lễ dâng cơm hàng ngày) và các lễ cúng tuần.

Ông Phạm Xuân Triều, Phó Ban quản lý Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đường 20 - Quyết Thắng, cho biết lễ giỗ các anh hùng, liệt sỹ hy sinh ở Hang Tám Cô và Đường 20 - Quyết Thắng không chỉ là một hoạt động tín ngưỡng truyền thống mà còn là khoảng lặng thiêng liêng để thế hệ hôm nay soi chiếu vào quá khứ bằng những cảm xúc chân thật nhất.

Theo ông Triều, hai ngày cuối tuần, Hang Tám Cô và Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đường 20 - Quyết Thắng đón gần 500 lượt khách, những ngày còn lại đón trung bình hơn 100 người.

"Đang trong thời gian diễn ra lễ giỗ của các anh hùng, liệt sỹ nên lượng khách đến Hang Tám Cô khá đông. Chúng tôi đã tăng cường cán bộ để hướng dẫn, giới thiệu và hỗ trợ người dân đến dâng hương", ông Triều thông tin.

Những ngày qua, Hang Tám Cô và Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đường 20 - Quyết Thắng thu hút đông đảo người dân, du khách đến viếng, dâng hương tri ân (Ảnh: Thanh Tùng).

Dâng nén hương thơm lên phần mộ chung của các liệt sỹ tại Hang Tám Cô, đọc những dòng lịch sử về sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ, chị Bùi Linh Quyên (SN 1989, trú tỉnh Ninh Bình) nghẹn ngào xúc động.

Chị Quyên cho biết nhân dịp cuối tuần, chị cùng bạn bè đến Quảng Trị du lịch và Hang Tám Cô là một trong những địa điểm chị muốn đến để dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn với các liệt sỹ.

"Các liệt sỹ không tiếc máu xương, mãi mãi nằm lại giữa núi rừng để chúng ta được sống trong hạnh phúc, hòa bình. Công ơn to lớn đó với tôi và thế hệ sau này không được phép quên. Tôi rất xúc động khi được đến Hang Tám Cô, dâng nén hương thơm trước anh linh liệt sỹ đúng dịp giỗ của các cô, chú", chị Quyên tâm sự.

Di tích Hang Tám Cô nằm tại km16+500, đường 20 - Quyết Thắng, xã Thượng Trạch, Quảng Trị, đây là một trong những “tọa độ lửa” năm 1971-1972.

Ngày 14/11/1972, trong lúc các lực lượng đang làm nhiệm vụ, máy bay Mỹ ập đến đánh phá khiến 13 người hy sinh trong Hang Tám Cô, trong đó có 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sĩ pháo binh.

Hang Tám Cô không chỉ là nơi tưởng niệm những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc mà còn là địa chỉ đỏ của lòng tri ân (Ảnh: Tiến Thành).

Được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2013, Hang Tám Cô không chỉ là nơi tưởng niệm những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc mà còn là địa chỉ đỏ của lòng tri ân, biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Ngày 14/11, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô, tại km16+500, đường 20 Quyết Thắng, xã Thượng Trạch.

Công trình tôn tạo lần này gồm các hạng mục hoàn thiện mộ phần chung của các liệt sỹ vừa được phát hiện hài cốt; cải tạo cảnh quan, nâng cấp hạ tầng phục vụ du khách, người dân dâng hương.

Nguồn kinh phí cải tạo di tích được huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm.

Trước đó, ngày 8/11, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ được tìm thấy trong quá trình tôn tạo Di tích Hang Tám Cô.

Sau khi quy tập, tỉnh Quảng Trị phối hợp với cơ quan chức năng giám định ADN. Kết quả cho thấy các mẫu trùng khớp với mẫu ADN của thân nhân các liệt sỹ từng chiến đấu và anh dũng hy sinh ở Hang Tám Cô.

Thể theo nguyện vọng của gia đình, tỉnh Quảng Trị đã an táng hài cốt liệt sỹ tại một ngôi mộ chung ở Di tích Hang Tám Cô.