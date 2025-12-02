Tỉnh thiếu hơn 80 biên chế có được tuyển dụng công chức mới?

Bộ Nội vụ nhận được Công văn số 2923/SNV-VP của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại công văn số 7415/BNV-CCVC về phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã, trong đó đề nghị UBND tỉnh thực hiện thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận công chức theo quy định tại Nghị định 170/2025/NĐ-CP trong số biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao chưa sử dụng (bảo đảm không thay đổi tổng biên chế đã được Ban Tổ chức Trung ương giao cho địa phương), nhất là ưu tiên tuyển dụng người có kinh nghiệm, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ ở cấp xã.

Năm 2025, trên cơ sở quyết định giao biên chế của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã giao các cơ quan, đơn vị chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện là 1.986 biên chế (không có biên chế cấp xã). Đối với cán bộ, công chức cấp xã, HĐND tỉnh giao 3.991 biên chế.

Khi thực hiện chính quyền 2 cấp (từ ngày 1/7), Ban Tổ chức Trung ương chưa giao lại biên chế cho địa phương.

Căn cứ tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn quyết định giao cơ quan, đơn vị chính quyền cấp tỉnh là 1.046 biên chế, dự phòng 940 biên chế; quyết định tạm giao 2.728 biên chế (trên cơ sở số có mặt của cán bộ, công chức cấp xã (cũ) và số công chức cấp huyện điều động, bố trí về cấp xã (mới).

Tuy nhiên, số biên chế cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Lạng Sơn tính theo định mức tại công văn số 09/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ về định hướng tạm thời bố trí biên chế khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là 2.457 người.

Số biên chế có mặt tính đến ngày 10/9 là 2.376 người, hiện còn thiếu 81 biên chế so với định mức biên chế theo công văn số 09/CV-BCĐ.

Vậy tỉnh có được tuyển dụng, tiếp nhận công chức cấp xã để bổ sung 81 biên chế còn thiếu so với định mức theo công văn số 09/CV-BCĐ hay không? Hay phải chờ Ban Tổ chức Trung ương giao lại biên chế cho tỉnh mới được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức cấp xã?

Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng công chức (Ảnh minh họa: Trung Kiên).

Về nội dung trên, Bộ Nội vụ cho biết, tại Công văn số 03/CV-BCĐ2 và Công văn số 09/CV-BCĐ3 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã chỉ đạo “trước mắt, giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức của cấp huyện, cấp xã hiện có để bố trí làm việc tại cấp xã và thực hiện việc rà soát, tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức cấp xã không đủ tiêu chuẩn theo quy định nhằm cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản theo đúng quy định của Chính phủ”.

Đồng thời, ngày 31/8, Bộ Nội vụ đã ban hành Văn bản số 7415/BNV-CCVC đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó có phương án thực hiện thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận công chức theo quy định tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP trong số biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao chưa sử dụng (bảo đảm không thay đổi tổng biên chế đã được Ban Tổ chức Trung ương giao cho địa phương).

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Lạng Sơn căn cứ vào các chỉ đạo nêu trên để bố trí, sử dụng công chức theo đúng quy định, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, hoạt động thông suốt, không gián đoạn.