Ý nghĩa cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ".

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông nhận định rằng, dù công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng tình hình vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông vẫn xảy ra nhiều và ở mức độ nghiêm trọng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng cho biết, cuộc thi lần này được tổ chức trên nền tảng số, tạo điều kiện để người dân ở mọi vùng miền, đặc biệt là giới trẻ, các em học sinh, sinh viên… có thể tiếp cận dễ dàng. Đây là một hình thức đổi mới trong tuyên truyền pháp luật, linh hoạt, thiết thực và hiệu quả trong thời đại chuyển đổi số hiện nay.

"Tôi kêu gọi các cơ quan đoàn thể, nhà trường, gia đình, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên… hãy tích cực tham gia cuộc thi, biến kiến thức pháp luật thành hành động cụ thể, biến khẩu hiệu “an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà” thành hiện thực trên từng con đường, góc phố”, Thiếu tướng Mừng nhấn mạnh.

Theo ban tổ chức, cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, công nhân, người lao động.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hải Long).

Ngoài ra, cuộc thi còn góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, trang bị cho người dân kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn.

Cuộc thi cũng nằm trong kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ có đủ năng lực, trình độ đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, bên cạnh việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân sự hiện có đang làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại công an các đơn vị, địa phương.

Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ" sẽ bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 2/7 đến hết ngày 30/9, khuyến khích mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam cùng tham gia.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông và trên báo Dân trí. Người tham dự sẽ trả lời câu hỏi về những nội dung liên quan đến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành dưới hình thức trắc nghiệm, giải tình huống giao thông, đề xuất giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Các đại biểu cùng bấm nút khởi động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” (Ảnh: Hải Long).

Mỗi tháng, Ban tổ chức, Ban Giám khảo sẽ chọn ra 10 bài thi đạt chất lượng cao nhất để trao giải thưởng năm. Kết quả thi hàng tháng sẽ được công bố trên Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi sẽ bao gồm 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 3 giải Nhì trị giá 15 triệu đồng/giải; 5 giải Ba trị giá 10 triệu đồng/giải; 15 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải; cùng các giải phụ cho bài dự thi xuất sắc ở các kỳ thi. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào quý IV/2025.