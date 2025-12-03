Tổng thống Nga bàn với Mỹ kế hoạch chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev và Trợ lý chính sách đối ngoại Nga Yuri Ushakov tham dự cuộc họp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, tại Điện Kremlin ngày 2/12 (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta đang gặp vấn đề với cuộc chiến mà chúng ta đang cố gắng giải quyết - cuộc chiến giữa Nga và Ukraine", Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc họp nội các ngày 2/12.

Theo ông Trump, Mỹ không còn cung cấp tài chính cho Ukraine. Thay vào đó, Mỹ chỉ bán vũ khí cho NATO và NATO cũng muốn giải quyết tình hình.

“Chúng ta đang cố gắng giải quyết cuộc xung đột đó. Tôi đã giải quyết được 8 cuộc chiến. Đây sẽ là cuộc chiến thứ 9. Và người dân của chúng ta đang quan tâm đến Nga để xem liệu chúng ta có thể giải quyết được hay không. Tôi phải nói rằng đây không phải là một tình huống dễ dàng. Đó là một mớ hỗn độn. Cuộc chiến đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống (vào thời điểm đó)", Tổng thống Trump nói thêm, đề cập tới cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin vào ngày 2/12. Cuộc gặp diễn ra trong gần 5 giờ.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, mô tả cuộc gặp mang tính xây dựng. Hai bên đã thảo luận một số phương án cho một kế hoạch hòa bình Ukraine, bao gồm cả vấn đề lãnh thổ, và nhất trí tiếp tục các cuộc gặp tiếp theo.

“Cuộc trao đổi rất hữu ích, mang tính xây dựng và rất bổ ích… Đã có cơ hội để thảo luận kỹ lưỡng về triển vọng hợp tác chung tiếp theo nhằm đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine”, ông Ushakov nói.

Theo trợ lý tổng thống Nga, một số phương án cho kế hoạch hòa bình Ukraine đã được xem xét.

"Đương nhiên, chúng tôi đã thảo luận với các đồng nghiệp Mỹ về nội dung của kế hoạch đó. Đây là những tài liệu mà Mỹ đã chuyển giao cho Moscow cách đây một khoảng thời gian. Chúng tôi không thảo luận về các nội dung cụ thể, các đề xuất cụ thể của Mỹ, mà thảo luận về bản chất cốt lõi của những gì được ghi trong các tài liệu của Mỹ”, ông Ushakov nói thêm.

Sau kế hoạch hòa bình đầu tiên gồm 28 điểm do Mỹ soạn thảo để giải quyết xung đột Ukraine, Nga đã nhận được thêm 4 tài liệu khác, những tài liệu này đã được thảo luận tại cuộc họp ở Điện Kremlin hôm 2/12.

"Tôi không thể tiết lộ những điểm chính của các tài liệu này. Tất cả đều liên quan đến một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine”, quan chức Nga nhấn mạnh.

Về kết quả cuộc họp, ông Ushako cho biết, sau cuộc họp tại Điện Kremlin, vẫn chưa có kế hoạch thỏa hiệp nào cho cuộc xung đột Ukraine. Một số ý tưởng của Mỹ đã được Nga chấp nhận, trong khi một số khác thì không.

Vấn đề lãnh thổ đã được nêu ra tại cuộc họp. "Các vấn đề lãnh thổ đã được thảo luận cụ thể”, ông Ushakov xác nhận.

Tại cuộc họp, Tổng thống Putin đã đánh giá "những hành động phá hoại mà chúng ta thấy từ phía châu Âu trong bối cảnh giải quyết vấn đề”.

Ông Ushakov cho biết Tổng thống Putin đã gửi lời chào tới Tổng thống Trump thông qua Đặc phái viên Witkoff và một số tín hiệu chính trị quan trọng mà phái đoàn Mỹ đã ghi lại.

Tổng thống Putin, Đặc phái viên Witkoff và doanh nhân kiêm nhà đầu tư Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, đã thảo luận về "triển vọng to lớn cho hợp tác kinh tế trong tương lai” giữa Nga và Mỹ.

Về các hành động tiếp theo sau cuộc họp tại Điện Kremlin, ông Ushakov cho biết Nga và Mỹ không có bất đồng lớn hơn về việc giải quyết Ukraine.

"Chắc chắn là không. Nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở cả Washington và Moscow. Điều này đã được thống nhất, và các cuộc tiếp xúc sẽ tiếp tục”, ông nói.

Theo trợ lý tổng thống Nga, một cuộc gặp giữa hai tổng thống Nga và Mỹ sẽ "phụ thuộc vào tiến độ đạt được trên con đường này”.

“Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ và bền bỉ thông qua các trợ lý, chuyên gia của Bộ Ngoại giao”, ông Ushakov nhấn mạnh.

Phái đoàn Mỹ cho biết sau cuộc họp tại Điện Kremlin, họ sẽ trở về Mỹ. "Họ không nói với chúng tôi rằng họ sẽ đến Kiev, mà nói rằng họ sẽ trở về nước”, ông Ushakov tiết lộ.

"Các đồng nghiệp sẽ trở về nước. Họ sẽ thảo luận về các vấn đề đã được nêu ra hôm nay. Và sau đó, tôi tin rằng, họ sẽ liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, và chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận”, quan chức Nga cho biết thêm.