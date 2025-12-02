Phát hiện hài cốt nghi là liệt sỹ, có ví da chứa tiền, đồng xu và giấy tờ

Ngày 2/12, ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng, cho biết ngành chức năng của xã vừa tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt nghi là liệt sỹ được tìm thấy tại địa phương.

Theo ông Phú, cuối tháng 11, một gia đình sinh sống ở tỉnh Gia Lai (cũ) về quê tìm kiếm mộ người thân tại Nổng cát tổ 1, thôn Lạc Câu, xã Thăng An.

Tiền giấy được phát hiện trong ví của người mất (Ảnh: UBND xã Thăng An).

Trong quá trình tìm kiếm, gia đình này phát hiện một hài cốt quấn trong lớp vải dù (loại chuyên dụng của bộ đội), nghi là liệt sỹ nên nhanh chóng báo ngành chức năng xã Thăng An.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Văn hóa - Xã hội và Ban Chỉ huy Quân sự xã Thăng An phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 Bàn Thạch - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đến hiện trường kiểm tra, xác minh thông tin.

Đồng xu cũng được phát hiện trong ví người mất (Ảnh: UBND xã Thăng An).

Tiếp tục khai quật, lực lượng chức năng phát hiện có một hài cốt và một ví da, trong ví có tiền giấy, đồng xu và một số giấy tờ đã mục nát.

Dựa trên những dữ kiện vải dù bộ đội, vị trí hài cốt được tìm thấy tại Nổng cát tổ 1, thôn Lạc Câu, xã Thăng An, là khu vực trong chiến tranh có nhiều bộ đội địa phương, quân giải phóng Tiểu đoàn 70 và Huyện đội Thăng Bình tham gia các trận đánh vào căn cứ Lõm Bàu Bính, do đó lực lượng chức năng bước đầu xác định đây là hài cốt liệt sỹ.

Chính quyền và nhân dân xã Thăng An tổ chức lễ an táng hài cốt tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Dương, xã Thăng An (Ảnh: UBND xã Thăng An).

Do chôn vùi dưới lòng đất đã lâu, giấy tờ tìm thấy trong ví bị mục nát không còn đọc được, do đó những thông tin liên quan về tên, tuổi, quê quán, địa chỉ, đơn vị chiến đấu của liệt sỹ vẫn chưa được xác định.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Thăng An cho biết, lực lượng chức năng đã lưu lại mẫu răng của hài cốt, khi có người đi tìm người thân sẽ lấy mẫu răng này giám định ADN để xác định nhân thân.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, ngành chức năng đã an táng hài cốt tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Dương, xã Thăng An.