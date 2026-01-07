Vụ tài xế bị khách dùng đũa tấn công: Nghề sơ hở là bị dọa đánh, mắng

Làm việc trong môi trường căng thẳng kéo dài

Như báo Dân trí đã đưa tin, Công an xã Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Khánh (26 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/1, Khánh gọi taxi do anh T. (27 tuổi, trú tại xã Krông Pắk) điều khiển để chở vợ và con nhỏ về nhà.

Tài xế bị khách dùng đũa hành hung trên xe (Ảnh cắt từ clip).

Trong quá trình di chuyển, nhận thấy xe đi qua nhiều ổ gà khiến con nhỏ bị nôn, Khánh đã nhắc nhở tài xế đi chậm lại. Tuy nhiên, sau đó giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Đỉnh điểm, Khánh đã dùng đũa tấn công anh T., buộc tài xế phải mở cửa xe bỏ chạy và đến trình báo cơ quan công an.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn trong môi trường làm việc của các tài xế dịch vụ hiện nay.

Không chỉ riêng trường hợp trên, thời gian gần đây, nhiều vụ việc tài xế bị hành khách hành hung, xúc phạm đã liên tiếp xảy ra, gây áp lực nặng nề về tinh thần cho người lao động trong lĩnh vực vận tải hành khách.

Chia sẻ với phóng viên, anh Lê Trần Nghi Hữu (SN 1996, ngụ tại phường Vũng Tàu, TPHCM) cho biết ngay từ những ngày đầu theo nghề tài xế, anh đã xác định tâm thế phải luôn nhẫn nhịn. Tuy nhiên, thực tế công việc cho thấy không ít tình huống vượt xa những gì anh từng hình dung.

Mới đây, anh Hữu khiến dư luận chú ý khi bị hành khách tịch thu và tắt nguồn điện thoại trong suốt chuyến đi vì lo ngại bị bắt cóc.

“Khi chuyến xe sắp kết thúc, tôi đã không kìm nén được cảm xúc và bật khóc”, anh Hữu kể.

Có hơn 4 năm gắn bó với nghề, ngoài chạy dịch vụ đường dài, anh Hữu còn đăng ký chạy cho các hãng xe công nghệ để tăng thêm thu nhập.

Theo nam tài xế, áp lực lớn nhất của nghề không chỉ đến từ cường độ làm việc mà còn từ những rủi ro khó lường trong quá trình tiếp xúc với hành khách.

"Đặc thù của nghề dịch vụ buộc người làm nghề phải nhẫn nhịn, song áp lực là điều không thể tránh khỏi”, anh Hữu nói.

Nam tài xế cũng cho biết, anh từng vô cớ bị một hành khách say xỉn tấn công bằng cú đấm vào mặt. Sau vụ việc, anh chỉ có thể âm thầm chịu đựng mà không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào.

“Làm nghề này, điều đáng sợ nhất là gặp khách say xỉn. Nhẹ thì bị làm khó, xúc phạm, nặng hơn là bị hành hung.

Tài xế phải căng thẳng khi lái xe suốt ngày, lại còn đối mặt với những tình huống như vậy, khiến áp lực tinh thần kéo dài”, anh Hữu chia sẻ.

Những lao động lọt lưới an sinh

Anh Phan Phú Cường (SN 1998, ngụ tại tỉnh Đắk Lắk), tài xế ô tô công nghệ, cho biết chỉ trong vòng 2 năm theo nghề, anh đã nhiều lần rơi vào cảnh bị hành khách chửi mắng, gây khó dễ trong quá trình làm việc.

“Có lần khách buông lời xúc phạm, chửi tôi “sao ngu quá vậy”, khiến tôi rất tổn thương”, anh Cường chia sẻ.

Dù mới 28 tuổi, anh Cường thừa nhận sức khỏe đã bị ảnh hưởng rõ rệt khi thường xuyên gặp tình trạng đau lưng, mỏi khớp sau thời gian ngắn làm nghề. Bên cạnh áp lực thể chất, tinh thần của nam tài xế cũng ngày càng căng thẳng hơn.

Tài xế làm việc trong môi trường đối mặt với nhiều rủi ro, nhưng lại là đối tượng lọt lưới an sinh (Ảnh minh họa: Linh Nguyễn).

Theo anh, khi làm việc, bản thân luôn phải duy trì trạng thái tập trung và cảnh giác cao độ, vừa để đảm bảo an toàn giao thông, vừa tránh những va chạm không đáng có với hành khách.

Tuy nhiên, ngoài bảo hiểm xã hội và một số khoản thưởng tăng thêm vào dịp cao điểm, anh Cường cho biết gần như không được hưởng thêm các chế độ an sinh khác.

Việc hỗ trợ nhằm bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho tài xế còn nhiều hạn chế. Đáng chú ý, mức lương cứng mà anh nhận được khá thấp và chỉ được chi trả khi tài xế đạt đủ doanh số theo ngày.

“Ngày nào nghỉ làm thì coi như không có thu nhập. Vì vậy, tôi rất sợ cảnh đau ốm, không thể đi làm”, anh Cường nói.

Theo nam tài xế, suốt năm qua, anh hầu như không nghỉ ngày nào, mỗi ngày làm việc trung bình khoảng 12 tiếng, thậm chí có hôm còn kéo dài hơn.

Nhìn những đồng nghiệp phải “cày” từ sáng đến tối muộn, anh không khỏi xót xa nhưng những tài xế như anh khó có lựa chọn nào khác.

“Tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi, phát triển bản thân hay chăm lo cho gia đình. Mỗi tháng, tôi chỉ kiếm được khoảng 7-8 triệu đồng”, anh bộc bạch.

Nam tài xế cũng cho biết, có thời điểm do làm việc liên tục trong nhiều ngày không nghỉ, anh từng rơi vào trạng thái kiệt sức, ngủ gật khi đang lái xe, suýt gặp tình huống nguy hiểm.

Khi được hỏi về các quyền lợi cơ bản của người lao động theo quy định của pháp luật, anh Cường thừa nhận bản thân chưa nắm rõ nên cũng không dám kỳ vọng hay yêu cầu thêm quyền lợi cho mình.