Người đàn ông thẫn thờ khi bị bão Kajiki "cướp trắng" cả chục tỷ đồng

Bão tan, anh Phan Thanh Bảo (38 tuổi), trú tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị thẫn thờ đứng bên bãi biển, dõi ánh mắt về khu vực nuôi thủy sản gần đảo Yến, trên vịnh Hòn La.

Anh Bảo cùng một số người bạn đầu tư hơn 30 bè nổi để nuôi cá bớp, cá sủ, tôm hùm, hàu, rong biển. Thế nhưng bão Kajiki (bão số 5) đã cuốn trôi, phá hỏng phần lớn lồng bè của hợp tác xã mà anh Bảo tham gia.

Anh Bảo buồn bã khi lồng bè của mình bị cuốn trôi, hư hỏng (Ảnh: Tiến Thành).

"Tôi đầu tư tiền tỷ cùng một số người khác tham gia hợp tác xã để nuôi thủy sản trên biển. Đúng thời điểm cá chuẩn bị cho thu hoạch thì bị "trời cướp" mất, thiệt hại rất nặng nề. Tính mọi chi phí đầu tư, anh em chúng tôi thiệt hại hơn 10 tỷ đồng", anh Bảo buồn bã nói.

Những bè nổi nuôi cá, hàu, tôm gần đảo Yến từng là điểm tựa để anh Bảo và nhiều hộ dân trong vùng phát triển kinh tế, làm giàu. Tuy nhiên, cơn bão số 5 đã cuốn đi tất cả, bao kỳ vọng tan theo sóng nước.

Ông Lê Văn Quân, trú tại thôn 19/5, xã Phú Trạch, cũng là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề. Gia đình ông Quân có 7 lồng bè nuôi cá trên biển, chuẩn bị thu hoạch thì bị sóng lớn cuốn trôi.

“Ước tính tôi thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng, vụ này coi như trắng tay. Lồng bè hư hỏng gần hết, giờ muốn nuôi lại cũng phải đầu tư thêm một khoản rất lớn”, ông Quân chia sẻ.

Người dân kéo bè nổi về bờ để sửa chữa sau khi bị sóng lớn cuốn trôi (Ảnh: Tiến Thành).

Theo người dân ở xã Phú Trạch, khu vực vịnh Hòn La nhiều năm nay là vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm của bà con xã Phú Trạch với hàng chục lồng bè nuôi cá bớp, cá mú, tôm hùm và hàu.

Trưa 25/8, bão số 5 gây mưa to, sóng lớn khu vực vịnh Hòn La, mặc dù người dân đã chủ động neo giữ các bè nổi nhưng thiên tai khó lường, nhiều bè thủy sản bị sóng lớn giật đứt dây neo. Một số bè trôi trên biển, số khác bị đánh dạt vào đất liền và đảo Yến, hư hỏng nặng.

"Bão giật đứt dây neo, phá hỏng lồng bè nên phần lớn cá, tôm thoát ra ngoài, số còn lại vướng vào lưới đa phần đã chết, thiệt hại không kể xiết. Chăm bẵm quanh năm, giờ trắng tay cả", một người nuôi cá khác cho hay.

Ngày 26/8, với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, người dân khẩn trương thu gom các thùng phuy cùng những phần lồng bè bị sóng đánh dạt vào ghềnh đá, tận dụng để sửa chữa.

Theo thống kê ban đầu của xã Phú Trạch, tại khu vực vịnh Hòn La có 10 hộ nuôi cá, tôm, hàu bị ảnh hưởng, với hàng chục lồng bè hư hỏng. Trong đó hộ thiệt hại ít nhất gần 500 triệu đồng, hộ nhiều nhất khoảng 6 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND xã Phú Trạch cho hay chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, thống kê để báo cáo tỉnh và các cơ quan chức năng nghiên cứu chính sách hỗ trợ người dân sớm khôi phục việc nuôi trồng thủy sản.

Bè nuôi cá của người dân bị sóng lớn đánh bật khỏi vị trí neo đậu, trôi dạt lên những ghềnh đá (Ảnh: Tiến Thành).

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, bão số 5 đã làm 5 người dân địa phương bị thương, 10 ngôi nhà hư hỏng.

Mưa bão vừa qua cũng gây thiệt hại hơn 2.500ha lúa và hoa màu; 7,5ha ao cá, 5ha hồ tôm, 1.500 cây cao su và nhiều lồng bè thủy sản của người dân Quảng Trị. Mưa lớn còn gây sạt lở, ngập nhiều tuyến đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông.

Ước tính ban đầu, bão số 5 gây thiệt hại ở tỉnh Quảng Trị khoảng 300 tỷ đồng, bao gồm nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.