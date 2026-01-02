Tài xế khóc nghẹn khi khách dòi tịch thu điện thoại vì sợ… bắt cóc

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nam tài xế ô tô rơi nước mắt, khóc nghẹn sau khi bị hành khách tịch thu và tắt nguồn điện thoại trong suốt chuyến đi. Tình huống nghề éo le của người tài xế khiến cộng đồng mạng chú ý.

Nữ hành khách lo lắng, nghi ngờ trúng mánh bắt cóc, nam tài xế khóc mếu thanh minh (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Anh Lê Trần Nghi Hữu (SN 1996, ngụ tại phường Vũng Tàu, TPHCM) cho biết, sự việc xảy ra ngày 25/12/2025, khi anh nhận cuốc xe chở một đôi vợ chồng di chuyển từ khu vực trung tâm thành phố đến phường Vũng Tàu và ngược lại.

Theo lời kể của anh Hữu, ngay từ khi bắt đầu chuyến đi, nữ hành khách đã có biểu hiện lo lắng, liên tục cho rằng có người theo dõi mình từ phía sau và tỏ ra thiếu tin tưởng đối với tài xế.

“Tôi không rõ nữ hành khách có vấn đề về tâm lý hay không. Tuy nhiên, thấy người chồng đi cùng không có phản ứng hay ý kiến gì nên tôi cũng không dám hỏi, chỉ tiếp tục cuốc xe như bình thường”, anh Hữu chia sẻ.

Trong quá trình di chuyển, người phụ nữ hai lần lấy điện thoại của anh Hữu. Lần đầu, người tài xế đòi điện thoại để xác định lộ trình di chuyển vì người chồng của nữ hành khách không nắm rõ địa chỉ. Nhận lại chiếc điện thoại, anh phát hiện thiết bị đã bị tắt nguồn.

Dù cảm thấy khó chịu, anh Hữu vẫn cố chiều khách. Xem bản đồ xong, anh đưa lại điện thoại cho nữ hành khách giữ, hy vọng việc đó giúp trấn an tinh thần người này. Tuy nhiên, suốt quãng đường tiếp theo, anh không nghe thấy bất kỳ thông báo cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Lúc này, chính người tài xế bị giám sát có cảm giác bất an ngày càng tăng. Theo anh Hữu, điện thoại là phương tiện duy nhất để anh liên lạc với gia đình cũng như xác định đường đi.

Khi chuyến xe sắp kết thúc, anh đề nghị được nhận lại điện thoại thì mới hiểu thiết bị đã tắt nguồn nhiều giờ. Ngay sau khi mở máy trở lại, thấy nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ người thân, anh lập tức gọi về gia đình.

Qua điện thoại, vợ anh Hữu lo lắng hỏi dồn vì suốt thời gian dài không thể liên lạc được với chồng. Sau khi trấn an vợ, nam tài xế bất ngờ bật khóc vì bức bối, ấm ức.

“Bản thân tôi không kìm nén được cảm xúc, một phần vì lo lắng cho gia đình, phần khác do căng thẳng trước tình huống chưa từng gặp trong bao năm làm nghề này”, anh Hữu nói.

Nam tài xế bật khóc vì ấm ức (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Dù vậy, anh khẳng định không giận hay trách nữ hành khách. Người chồng đi cùng sau đó cũng đã an ủi và gửi lời xin lỗi tài xế cuốc xe. Cuối đoạn clip, nữ hành khách cũng vỗ vai anh Hữu, tỏ ra hối lỗi vì "suy nghĩ hơi quá". Lúc đó, anh Hữu mới thấy giải tỏa bớt.

Anh giải thích quyết định đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội để chia sẻ về tình huống hi hữu với làm nghề lái xe dịch vụ có thâm niên như anh.

“Cuốc xe có thời gian di chuyển kéo dài, áp lực tâm lý trong suốt hành trình khiến tôi bộc phát cảm xúc. Tôi hiện hành nghề tại phường Vũng Tàu. Công việc ngày càng vất vả, áp lực do số lượng tài xế và xe dịch vụ tăng nhanh, mức độ cạnh tranh gay gắt, thu nhập cũng bấp bênh hơn trước”, anh Hữu bày tỏ.