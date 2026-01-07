Cứ 10 lao động thì có 1 người bị cắt giảm, Gen Z dẫn đầu "nhảy việc" 2025

Thị trường lao động dịch chuyển mạnh, áp lực tái cơ cấu hiện hữu

Theo Báo cáo Thị trường tuyển dụng 2025-2026 do TopCV công bố, 10% người lao động tham gia khảo sát cho biết họ thuộc diện bị cắt giảm nhân sự trong năm 2025. Con số này phản ánh thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục quá trình tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Bên cạnh nhóm bị cắt giảm, 20,2% người lao động cho biết họ chủ động thay đổi công việc, cho thấy xu hướng dịch chuyển nhân sự diễn ra song song ở cả hai chiều: doanh nghiệp điều chỉnh nhân sự và người lao động tự tìm kiếm cơ hội mới.

Xét theo thế hệ, Gen Z (thế hệ sinh từ khoảng năm 1997-2012) là nhóm dẫn đầu xu hướng chủ động nhảy việc, chiếm 35,7%, cao nhất trong các nhóm tuổi. Ngược lại, Gen X (thế hệ sinh từ khoảng năm 1965-1979) chiếm tỷ lệ cao nhất trong nhóm bị cắt giảm (19,05%), phản ánh thực trạng doanh nghiệp rà soát, thu hẹp các vị trí thâm niên, chi phí cao hoặc không còn phù hợp với mô hình vận hành mới.

Dữ liệu khảo sát cũng cho thấy, bước sang năm 2025, tính ổn định việc làm có xu hướng suy giảm, khi nhiều doanh nghiệp lựa chọn tái cơ cấu, phân bổ lại nguồn lực thay vì mở rộng quy mô nhanh.

10% người lao động tham gia khảo sát cho biết họ thuộc diện bị cắt giảm nhân sự trong năm 2025 (Ảnh minh họa: Hải Long).

Tìm việc khó, cạnh tranh cao sau khi cắt giảm

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, việc quay trở lại thị trường lao động sau khi bị cắt giảm không hề dễ dàng. Chỉ 4,23% người lao động bị cắt giảm tìm được công việc mới đúng chuyên môn, trong khi 7,75% phải chấp nhận làm trái ngành.

Đáng chú ý, 15,5% người lao động bị cắt giảm lựa chọn tạm nghỉ để trau dồi kỹ năng và chuyên môn, thay vì tìm việc ngay. Nhóm này cho biết họ cần thời gian để nâng cao năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao của thị trường.

Ở chiều ngược lại, phần lớn lao động bị cắt giảm vẫn đang trong quá trình tìm kiếm việc làm hoặc chưa có kế hoạch rõ ràng, cho thấy áp lực tài chính và cạnh tranh việc làm vẫn hiện hữu.

Theo khảo sát, thị trường cạnh tranh cao là thách thức lớn nhất với người tìm việc, khi 32,9% người lao động cho rằng số lượng ứng viên đang vượt quá số lượng việc làm. Bên cạnh đó, 25,3% cho rằng yêu cầu tuyển dụng ngày càng nâng cao, nhiều tiêu chuẩn hơn, khiến quá trình tìm việc kéo dài.

Dấu hiệu phục hồi cục bộ trong nửa cuối năm 2025

Dù đối mặt nhiều khó khăn, báo cáo cũng ghi nhận một số tín hiệu tích cực trong nửa cuối năm 2025. Trong nhóm người lao động chủ động thay đổi công việc, 65,5% đã tìm được việc làm mới, cho thấy khả năng hấp thụ nhân lực của thị trường đang dần cải thiện.

Đặc biệt, nhóm người lao động từng làm việc trong tình trạng kiêm nhiệm hoặc đa nhiệm có tỷ lệ tìm việc thành công khá cao, dao động từ 36,4% đến 42,5%, phản ánh xu hướng linh hoạt hơn trong lựa chọn và thích ứng nghề nghiệp.

Tổng thể, các số liệu cho thấy thị trường lao động năm 2025 đang trong giai đoạn điều chỉnh mạnh, với sự dịch chuyển đồng thời từ phía doanh nghiệp và người lao động. Trong bối cảnh đó, khả năng thích ứng, nâng cao kỹ năng và linh hoạt trong lựa chọn nghề nghiệp tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với người lao động khi bước sang năm 2026.