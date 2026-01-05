Con trâu có cặp sừng độc lạ ở Đà Nẵng giúp chủ xây nhà, tậu xe

Liên quan đến con trâu sở hữu cặp sừng cong tròn hiếm gặp tại thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ (thành phố Đà Nẵng), ông Võ Trương (68 tuổi), chủ nhân của con trâu cho biết không chỉ có ngoại hình đặc biệt, con trâu còn mang lại giá trị kinh tế đáng kể cho gia đình.

Ông Trương cho hay gia đình nuôi con vật từ khi còn nhỏ, đến nay đã hơn 10 năm. Đây là giống trâu tốt, khỏe mạnh, đã sinh sản được hơn 10 con nghé (trâu con) và đang mang thai.

Cặp sừng cong xuống, ôm lấy phần đầu tạo thành hình chiếc vòng của con trâu (Ảnh: Hoài Sơn).

“Đàn nghé là một tài sản rất lớn, có thể bán ra mỗi năm với giá 15-20 triệu đồng/con. Ở nông thôn con trâu cũng là "đầu cơ nghiệp", đã góp phần giúp gia đình tôi ổn định kinh tế, xây dựng nhà cửa và sắm sửa xe cộ đi lại”, ông Trương chia sẻ.

Ông Thương cũng chia sẻ thêm, trong chuồng hiện có 4 con trâu, trong đó 1 con là con của cá thể có cặp sừng cong tròn và đã được thương lái trả hơn 19 triệu đồng, song gia đình vẫn chưa bán.

Dù được nuôi chung với các con trâu khác trong gia đình, nhưng chỉ riêng cá thể này sở hữu cặp sừng cong tròn hiếm gặp, trong khi các con còn lại đều có sừng phát triển bình thường.

Theo ông Trương, ngay từ khi bắt đầu mọc sừng, hình dáng đã có dấu hiệu khác thường. Qua thời gian, cặp sừng tự uốn cong hoàn toàn theo vòng tròn một cách tự nhiên, không có bất kỳ sự can thiệp nào của con người.

Con trâu rất hiền lành và thân thiện với chủ nuôi (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ghi nhận, điểm đặc biệt của con trâu này nằm ở cặp sừng không mọc chếch ra hai bên như thông thường. Thay vào đó, chúng bắt đầu cong dần từ hai bên thái dương, vòng xuống phía trước và khép lại thành một vòng tròn cân đối, tạo nên hình dáng độc đáo.

Khi nhìn trực diện, cặp sừng bao quanh phần mặt như một chiếc khung tự nhiên. Còn khi nhìn nghiêng, chúng mang hình dáng của chiếc vòng cổ lớn ôm trọn phần đầu, tạo nên vẻ ngoài lạ mắt và thu hút.

Bà Võ Thị Nhiên, người trực tiếp chăm sóc, xác nhận dù mang ngoại hình lạ mắt, con trâu vẫn ăn uống tốt, đi lại linh hoạt, làm việc khỏe mạnh, cày bừa nhanh nhẹn, không bị ảnh hưởng bởi cặp sừng cong tròn.

Con trâu đã gắn bó với gia đình ông Trương nhiều năm qua (Ảnh: Hoài Sơn).

Như Dân trí đã thông tin, thời gian qua một con trâu cái với cặp sừng cong tròn hiếm gặp, ôm sát toàn bộ khuôn mặt, đang trở thành tâm điểm chú ý tại thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ.

Người dân thôn Trung Chánh bày tỏ sự thích thú, ngạc nhiên trước vẻ đẹp độc đáo của cặp sừng, khẳng định chưa từng thấy con trâu nào có cặp sừng phát triển theo hình dạng ôm trọn khuôn mặt như vậy.

Ông Trương cho biết, nhiều người hiếu kỳ đã tìm đến tận nhà để chiêm ngưỡng, thậm chí có người ngỏ ý mua lại con trâu. Tuy nhiên, gia đình khẳng định chưa có ý định bán.