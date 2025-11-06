Chủ lồng cá vội bán "lúa non", nín thở cầu bão Kalmaegi tan

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ ngày 4 đến sáng 5/11, hàng chục hộ nuôi cá lồng tại khu vực biển Hải Minh (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) tất bật chằng néo lồng bè nuôi cá mú, cá chẽm nhằm giảm rủi ro khi bão đổ bộ.

Ông Nguyễn Văn Quang (53 tuổi, ở phường Quy Nhơn) cho biết gia đình có 32 lồng nuôi với khoảng 25.000 con cá mú và cá chẽm. Hằng năm, vào mùa mưa bão, ngư dân chủ động thu hoạch cá đạt kích cỡ để bán, giữ lại cá nhỏ nuôi tiếp đến Tết.

Người nuôi cá tại biển Hải Minh (tỉnh Gia Lai) gia cố lồng bè nhằm giảm thiệt hại do bão có thể gây ra (Ảnh: Doãn Công).

“Ngày thường cá mú bán 160.000-170.000 đồng/kg, nhưng do mưa bão ai cũng bán nên giá giảm còn 130.000-140.000 đồng/kg”, ông Quang nói.

Anh Nguyễn Tấn Phụng (48 tuổi, trú cùng phường) cho biết vừa thả 100.000 con cá mú giống thì gặp mưa kéo dài khiến khoảng 15.000 con chết do sốc nước ngọt, thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

“Cá biển rất nhạy với nước ngọt, bình thường chúng tôi có thể di chuyển bè ra cửa biển, nhưng lần này vừa có lũ, vừa có bão nên đành chịu trận”, anh Phụng chia sẻ.

Các lồng bè được chằng chống lại gần nhau trước khi bão đổ bộ vào vùng ven biển tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Theo anh Phụng, khu vực Hải Minh hiện có gần 100 hộ nuôi cá lồng, chủ yếu cá mú và cá chẽm. Dù bà con đã chủ động chằng chống, song nếu bão tăng cấp khi vào Biển Đông và đổ bộ trực tiếp, nguy cơ bè nuôi bị tàn phá là rất lớn.

“Trời kêu ai nấy chịu, chúng tôi chỉ biết cố gắng bảo vệ đến mức có thể. Gần cả trăm hộ dân sống nhờ vào nghề nuôi cá lồng ở vùng biển này, cầu mong bão Kalmaegi sẽ tan biến trên biển”, anh Phụng bày tỏ.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có hơn 2.460 lồng nuôi, tập trung chủ yếu ở các vùng ven biển và hồ chứa. Trong đó, hoạt động nuôi cá biển chiếm 1.970 lồng với các loài chính như cá chẽm, cá bớp, cá mú. Các hộ nuôi tôm hùm có 390 lồng và nuôi mực lá khoảng 100 lồng.

Đến nay, sản lượng thu hoạch tại địa phương này đạt 248 tấn hải sản, tương đương 75% kế hoạch năm 2025.

Các lồng bè được chằng chống, neo lại gần nhau trước khi bão đổ bộ vào vùng ven biển tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Với hoạt động nuôi nước ngọt tại các hồ chứa, toàn tỉnh có hơn 1.380 lồng bè, chủ yếu nuôi cá rô phi, điêu hồng, cá lăng, cá tầm tại các hồ lớn như Định Bình, Đồng Mít, Núi Một, Mỹ Thuận... Diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 1.532ha, trong đó 184ha nuôi thâm canh - bán thâm canh và 1.348ha nuôi quảng canh cải tiến.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai yêu cầu các hộ nuôi khẩn trương thu hoạch cá, tôm đạt kích cỡ thương phẩm, chủ động gia cố hệ thống dây neo, lồng bè và di chuyển vào khu vực kín gió, dòng chảy nhẹ nhằm hạn chế thiệt hại khi mưa bão xảy ra.