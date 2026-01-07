Đầu tư 800 triệu đồng trồng hoa ly, nông dân hồi hộp từng ngày chờ Tết

Ở làng hoa Vạn Thành, phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng, nông dân tại đây đang hối hả chăm sóc hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Anh Nguyễn Đăng Anh Hào, cho hay, gia đình có tổng cộng 1ha vườn trồng các loại hoa cúc, đồng tiền, hoa ly phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh. Trong 1ha này, gia đình anh sử dụng 1.000m2 trồng hoa ly vụ Tết với mong muốn tăng thu nhập cho cả năm.

Người Đà Lạt hối hả sản xuất hoa phục vụ Tết Nguyên đán (Video: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Đình Đề, nông dân làng hoa Thái Phiên, phường Lâm Viên - Đà Lạt, chia sẻ, đến hẹn lại lên, năm nào gia đình ông cũng dành một khoảnh vườn để trồng hoa cúc phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

“Từ ngày 18/9 âm lịch năm nay, gia đình cải tạo khoảng gần 1 sào vườn (gần 1.000m2) để xuống giống các loại cúc. Hiện nay, cây trên vườn bước vào giai đoạn sinh trưởng mạnh, dự kiến cho thu hoạch vào khoảng ngày 24-25/12 âm lịch”, ông Nguyễn Đình Đề thổ lộ.

Theo ông Đề, năm nay, thời tiết có nhiều sự thay đổi, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của hoa cúc nên gia đình ông phải cẩn trọng trong khâu chăm bón. Cùng với việc kiểm soát về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, gia đình ông Đề phải tỉ mỉ trong việc điều phối dinh dưỡng, thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho cây trồng.

Người dân chăm sóc hoa cúc phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Minh Hậu).

Tương tự, để đáp ứng thị trường Tết Nguyên đán, gia đình ông Nguyễn Phúc ở làng hoa Thái Phiên đầu tư khoảng 800 triệu đồng xuống giống hoa ly, đây là dòng hoa trang trí, thuộc nhóm hoa cao cấp. Theo ông Phúc, năm nay, để đảm bảo sản xuất, gia đình ông phải lên kế hoạch, đặt củ giống ở Hà Lan từ hồi đầu năm 2025.

Theo ông Nguyễn Phúc, người trồng hoa ly bỏ chi phí đầu tư lớn và phải đối diện nhiều rủi ro bao gồm chất lượng giống, thời tiết, giá cả thị trường. Ông Phúc chia sẻ: “Năm nay, thời tiết có nhiều sự biến đổi nên việc chăm sóc ly gặp khó khăn hơn so với những năm trước. Còn hơn 1 tháng nữa tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tôi chỉ mong mưa thuận, gió hòa, thị trường ổn định để vụ hoa thắng lợi, gia đình có Tết ấm no”.

Ông Nguyễn Phúc chăm sóc vườn hoa ly Tết của gia đình (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Mạnh Kha, cán bộ Hội Nông dân phường Lâm Viên - Đà Lạt, thông tin, hiện nay làng hoa Thái Phiên có khoảng 150ha hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đó, hoa cúc chiếm đa số với tỷ lệ lên đến 80%, còn lại nông dân sản xuất hoa ly, đồng tiền…

“Năm nay, bà con nông dân làng hoa Thái Phiên hồ hởi vào vụ Tết, kỳ vọng bội thu để có Tết đủ đầy, sung túc”, ông Nguyễn Mạnh Kha nói.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 2.500ha rau, 2.000ha hoa các loại phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Sản lượng rau Tết ước tính khoảng 790.000 tấn, sản lượng hoa khoảng 1,6 tỷ cành.