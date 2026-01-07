"Mượn" hơn 10 tỷ đồng tiền đền bù để trả lương vì lo... lao động bỏ việc

"Mượn" hơn 10 tỷ đồng để chi lương, thưởng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã có báo cáo gửi UBND tỉnh này về vướng mắc trong quá trình tiếp nhận nguyên trạng Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Buôn Ma Thuột (Trung tâm quỹ đất Buôn Ma Thuột).

Theo báo cáo, Trung tâm quỹ đất Buôn Ma Thuột đã tự ý tạm ứng hơn 10 tỷ đồng từ nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ của các dự án chưa chi trả cho người dân (do chưa đạt được thỏa thuận) để chi lương, tiền làm thêm giờ, tiền không nghỉ phép, các khoản lễ, Tết... cho cán bộ, viên chức, người lao động trong giai đoạn 2019-2025.

Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Buôn Ma Thuột "mượn" hơn 10 tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng để trả lương cho người lao động (Ảnh: Trương Nguyễn).

Trong đó, tiền lương được chi ứng hơn 6,1 tỷ đồng; tiền không nghỉ phép hơn 680 triệu đồng; tiền bổ sung thu nhập tăng thêm hơn 1,7 tỷ đồng; tiền chi trong ngày lễ, Tết hơn 530 triệu đồng, cùng nhiều khoản chi khác.

Thời điểm bàn giao, Trung tâm quỹ đất Buôn Ma Thuột còn nợ hơn 400 triệu đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... của nhân viên hợp đồng tại đơn vị này.

Lý giải nguyên nhân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột cho rằng, Trung tâm quỹ đất Buôn Ma Thuột là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Từ năm 2024, đơn vị này không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi lương, đến năm 2025 chỉ được hỗ trợ một phần, trong khi vẫn phải duy trì bộ máy với hơn 60 lao động.

Không có nguồn chi nhiều năm liền vì chờ duyệt kinh phí

Trước áp lực chi trả lương, bảo hiểm và đảm bảo hoạt động, đơn vị đã sử dụng nguồn tiền bồi thường để “chống đỡ”.

Ông Trương Văn Chính, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột (nguyên Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Buôn Ma Thuột), cho biết nguồn thu duy nhất của đơn vị để chi trả lương, thưởng và hoạt động là khoản trích 2% từ tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Việc chậm ban hành giá đất tại nhiều dự án ở thành phố Buôn Ma Thuột (cũ), kéo theo việc nguồn thu chi tại trung tâm quỹ đất gặp nhiều khó khăn (Ảnh minh họa: Trương Nguyễn).

Theo ông Chính, cuối năm 2022 đến năm 2023, kế hoạch sử dụng đất chưa được ban hành, trong khi nhiệm vụ về hồ sơ đất đai đơn vị vẫn phải triển khai. Đến khi Luật Đất đai có hiệu lực, UBND thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) không phê duyệt phương án giá đất, dẫn đến việc chưa thể phê duyệt phương án bồi thường.

Ông cho rằng, đến cuối năm 2024, khi các phương án bồi thường được phê duyệt, theo quy định Trung tâm quỹ đất Buôn Ma Thuột sẽ được trích lại 2% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án. Tuy nhiên, thời điểm này, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện chi phí trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo Luật Đất đai hết hiệu lực.

Trong khi đó Thông tư 61 của Bộ Tài chính quy định mức chi cho công tác bồi thường đã bị bãi bỏ, do đó, phòng chuyên môn của UBND thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) không có cơ sở pháp lý để phê duyệt chi.

Ông Chính lý giải, đơn vị đã thực hiện các phương án bồi thường với giá trị được duyệt trên 1.000 tỷ đồng, tương ứng nguồn thu cho hoạt động của đơn vị khoảng hơn 20 tỷ đồng (2%) nhưng vẫn chưa có văn bản mới hướng dẫn thực hiện.

"Khoảng một tháng trước, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk mới ban hành nghị quyết hướng dẫn thực hiện chi phí trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo Luật Đất đai nên hiện tại các cơ quan vẫn chưa phê duyệt cho đơn vị khoản chi phí này.

Trong hoàn cảnh đó, nếu không xoay xở để trả lương, người lao động có thể bỏ việc. Các công trình dự án đang đền bù dở dang sẽ không có người làm, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ các dự án cũng như uy tín của các cấp”, ông Chính trình bày.

Với những tồn đọng này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột đã kiến nghị tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm xem xét, hướng dẫn phương án xử lý phù hợp, vừa bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, vừa ổn định tổ chức bộ máy và quyền lợi người lao động.