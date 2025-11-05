Chấp nhận lỗ cả trăm triệu đồng, ngư dân vượt sóng về tránh bão Kalmaegi

Ngày 5/11, hàng loạt tàu đánh bắt xa bờ đã nối đuôi nhau cập cảng cá Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để kịp thời tránh trú cơn bão Kalmaegi (bão số 13). Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã có mặt để hướng dẫn các tàu thuyền vào nơi an toàn.

Ngay khi cập bờ, ngư dân đã nhanh chóng bốc dỡ những mẻ cá tươi từ hầm lạnh để kịp thời xuất bán cho các thương lái.

Ông Võ Thanh Sửu, thuyền trưởng tàu KH-91315-TS, phường Bắc Nha Trang, cho biết ông và 8 thuyền viên đang khai thác tại ngư trường Trường Sa đã nhận được thông tin về bão lớn. Dù chuyến biển chưa đủ chi phí, ông Sửu vẫn quyết định cho tàu quay về bờ.

“Nghe dự báo từ ngày 6/11 sẽ có gió bão mạnh, tôi quyết định đưa tàu vào sớm. Biển còn êm thì chạy được, chứ gió nổi lên không kịp nữa. Dù chuyến này chỉ đánh bắt được khoảng 2 tạ cá sọc dưa, lỗ gần 100 triệu đồng, chúng tôi vẫn chấp nhận, đợi bão tan rồi mới ra khơi trở lại”, ông Sửu chia sẻ.

Nhiều con cá tươi được ngư dân đưa về bờ trước bão Kalmaegi.

Người dân đẩy cá đến khu vực thu mua của các thương lái.

Ngư dân Nguyễn Xuân Thạnh, thuyền trưởng tàu KH-96509-TS, trú phường Nam Nha Trang, cho biết dù chuyến biển chưa đủ chi phí, ông cùng các thuyền viên vẫn quyết định cập bờ sớm để bảo đảm tính mạng và tài sản trước khi bão ập đến.

"Còn người là còn của, về sớm để an toàn. Thua lỗ thì chuyến sau anh em lao động cùng cố gắng để kiếm thêm chi phí bù vào", ông Thạnh nói.

Nhiều loại cá được cấp đông rồi chuyển lên xe đông lạnh để vận chuyển tới các nhà hàng, chợ hoặc điểm bán lẻ cho người tiêu dùng.

Sau khi bán cá, ngư dân neo đậu tàu thuyền cẩn thận tại cảng Hòn Rớ.

Trung tá Vũ Anh Tú, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa), cho biết đơn vị đã triển khai 2 phương tiện cùng 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng các địa phương tại Nha Trang tổ chức tuyên truyền, vận động chủ tàu đưa phương tiện về nơi tránh trú an toàn.

“Sau khi nghe thông tin kêu gọi, hầu hết tàu thuyền đã và đang di chuyển vào neo đậu tại các âu tàu ở Nha Trang để tránh bão số 13”, Trung tá Vũ Anh Tú cho hay.

Vị trí cảng cá Hòn Rớ ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Google Map).