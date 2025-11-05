Làng “tỷ phú tôm hùm” hối hả trước bão Kalmaegi

Hối hả bán tôm hùm trước khi bão đổ bộ

Theo dự báo, khoảng 1h ngày 7/11, bão Kalmaegi sẽ đi vào đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Nhiều ngày qua, hàng trăm hộ nuôi tôm hùm ở khu vực vịnh Xuân Đài, giáp ranh giữa phường Xuân Đài và phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, nơi được mệnh danh là “làng tỷ phú tôm hùm” tất bật gia cố lồng bè, di chuyển tài sản để giảm thiểu thiệt hại, trước khi bão Kalmaegi đổ bộ.

Người dân hối hả thu hoạch tôm hùm, gia cố lồng bè trên vịnh Xuân Đài (Ảnh: Phạm Hoàng).

Rạng sáng 5/11, dọc lối vào vịnh Xuân Đài, dòng xe tải của thương lái nối dài để giúp người dân thu mua tôm hùm. Từ sớm tinh mơ, người dân chèo thuyền thúng, ghe máy ra vịnh để vận chuyển từng giỏ tôm hùm vào nhập.

Chị Lê Thị Thanh (57 tuổi, trú tại phường Xuân Đài) cũng tất bật lựa ra những lồng tôm hùm to, đủ kích thước để nhập cho thương lái.

Chị Thanh cho biết gia đình có hơn 15 năm gắn bó nghề nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài. Mỗi năm, chị nuôi từ 80 đến 100 lồng, chi phí đầu tư khoảng 2 tỷ đồng. Nếu giá tôm hùm ổn định, mỗi năm gia đình thu lợi nhuận khoảng 1,2-1,5 tỷ đồng.

Theo chị Thanh, thường ngày, tôm hùm có giá khoảng 850.000-900.000 đồng/kg. Mấy hôm nay do mưa bão nên giá tôm hùm giảm xuống còn khoảng 770.000 đồng/kg.

“Gia đình đã lựa ra khoảng 20 lồng tôm hùm nuôi hơn 11 tháng tuổi để bán cho thương lái. Còn khoảng 60 lồng chỉ mới nuôi khoảng 5 tháng nên chưa xuất được, gia đình đang nơm nớp lo cơn bão đổ bộ vào sẽ ảnh hưởng”, chị Thanh nói.

Người dân lựa chọn tôm hùm để nhập cho thương lái trước khi cơn bão Kalmaegi đổ bộ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Từ rạng sáng, gia đình ông Nguyễn Văn Tùng (trú tại phường Xuân Đài) đã chèo thuyền ra vịnh để bắt gần 1.000 con tôm hùm đủ tuổi, kịp nhập cho thương lái.

Theo ông Tùng, gia đình nuôi khoảng 70 lồng. Mỗi năm nếu trúng mùa cũng thu về hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá tôm hùm sống hôm nay chỉ dao động 770.000-780.000 đồng/kg, tôm chết 520.000 đồng/kg. Giá thấp nhưng gia đình vẫn quyết bán vì để lại khi gặp bão thì coi như trắng tay.

“Cái nghề này hễ bão đến là như ngồi trên đống lửa. Khi bão vào, kinh nghiệm là phải thay nước sạch, bổ sung vitamin để tôm hùm khỏe. Nhà lồng phải dùng phao tốt và giằng chắc để tránh sóng đẩy đi”, ông Tùng cho hay.

Xe tải xếp hàng dọc vịnh Xuân Đài để thu mua tôm hùm của người dân (Ảnh: Phạm Hoàng).

Chị Huỳnh Thị Thu Hoa, chủ vựa tôm hùm ở vịnh Xuân Đài, cho biết gia đình đang nuôi hơn 80.000 con nhưng mới thu được vài ngàn con.

“Tôm chúng tôi thả nuôi gối vụ nên mới thu hoạch được ít. Trước mắt, gia đình tôi đã huy động người neo cột, dìm lồng bè xuống sâu để tránh gió bão. Vụ này đầu tư hàng tỷ đồng nên giờ chỉ biết mong trời bình yên để bà con làm ăn”, chị Hoa nói.

Trên bờ, chính quyền phường Xuân Đài phối hợp lực lượng Đồn Biên phòng Xuân Đài liên tục phát loa yêu cầu ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn. Đồng thời, lực lượng chức năng dùng thuyền đến từng ngư dân tuyên truyền bà con không ở lại lồng bè khi thời tiết xấu.

Lo bão đi qua sẽ cuốn trôi sổ đỏ vì nuôi tôm hùm

Khu vực nuôi tôm hùm ở vịnh Xuân Đài, phường Xuân Đài giáp phường Sông Cầu được mệnh danh là “làng tỷ phú” bởi mỗi lồng có thể mang về cho người dân từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng mỗi vụ.

Nhờ đó, nhiều hộ có điều kiện xây nhà, sắm ghe, cho con cái ăn học. Thế nhưng, chỉ một trận sóng mạnh, thành quả suốt nhiều năm tích lũy có thể bị cuốn trôi trong chớp mắt.

Người dân đi thuyền thúng ra vận chuyển tôm hùm vào nhập cho thương lái (Ảnh: Phạm Hoàng).

Nhớ lại trận bão năm 2009, chị Lê Thị Thanh vẫn không khỏi ám ảnh. “Cơn bão đổ bộ đúng lúc tôm sắp thu hoạch. Sóng lớn đã đánh tan 2/3 số lồng bè của gia đình. Sau bão, gia đình tôi mất trắng gần 1,5 tỷ đồng, coi như trôi theo con nước. Sổ đỏ nhà đang cầm cố coi như trôi theo sóng nước”, chị kể.

Chị Thanh cho biết điều người nuôi tôm lo nhất không phải là mưa lớn mà chính là sóng mạnh về đêm. Trước bão trời trong xanh nhưng đến tối thì từng đợt sóng dập vào bờ, phá tan mọi thứ khiến người dân không kịp trở tay.

Từ những lần mất mát đó, bà con nuôi tôm hùm đã rút kinh nghiệm. Cứ nghe tin bão là tranh thủ bán sớm tôm lớn, rồi kéo lồng sát bờ, chằng chống thật kỹ.

Dù giá thấp nhưng người dân vẫn bán tôm hùm vì lo bão tàn phá thiệt hại nặng nề hơn (Ảnh: Phạm Hoàng).

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (trú tại phường Xuân Đài) cho biết thương lái đã hẹn vào thu mua đợt tôm hùm cuối trước khi bão đổ bộ.

“Gia đình tôi lựa ra được khoảng 5 tạ tôm hùm. Giá chỉ khoảng 770.000 đồng/kg, rẻ hơn ngày thường nhiều nhưng vẫn phải bán. Để tôm lại, lỡ bão "quần thảo" một đêm là lồng hư, tôm hùm đi sạch, lúc đó mới thật sự mất trắng”, chị Tâm bộc bạch.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, cho biết địa phương hiện có gần 27.000 lồng nuôi tôm hùm với khoảng 1.500 lao động làm việc. Từ ngày 3/11, địa phương đã thông báo đến các hộ nuôi tôm hùm có giải pháp bảo vệ an toàn nhất và tổ chức thu hoạch trước ngày 6/11.

Theo ông Vũ, trưa 6/11, UBND phường sẽ tổ chức cưỡng chế nếu người dân nào không chịu vào bờ hoặc khu vực trú ẩn an toàn. Đối với các phương tiện tàu thuyền trên địa bàn phường đã về các khu neo đậu an toàn ở khu vực Núi con, Vũng chào thuộc phường Sông Cầu và phường Xuân Đài.

Chính quyền địa phương đã vận động bà con khẩn trương thu hoạch tôm hùm và vào khu vực trú ẩn an toàn (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Vào năm 2009, một cơn bão lớn đổ bộ vào khu vực này đã gây thiệt hại rất lớn cho bà con nuôi trồng thủy hải sản. Nhiều gia đình cũng bị mất trắng hàng tỷ đồng do bão tàn phá, cuốn trôi các lồng bè. Dự báo cơn bão số 13 tới đây sẽ mạnh nên người dân cũng có ý thức hơn, phối hợp chính quyền địa phương đảm bảo an toàn về người và tàn sản”, ông Vũ nói.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, đến nay, người dân đã hoàn tất việc chằng néo, di dời lồng bè từ khu vực xung yếu vào nơi kín gió. Lực lượng chức năng đang túc trực 24/24 để hỗ trợ người dân khi cần.

Theo dự báo, vùng biển Gia Lai và Đắk Lắk trong những ngày tới có thể xuất hiện sóng lớn, gió mạnh. Chính quyền khuyến cáo người dân không chủ quan, tranh thủ hoàn thành công tác phòng tránh trước khi thời tiết chuyển xấu.