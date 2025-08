3 chính sách tiền lương mới có hiệu lực trong tháng 8

Lãnh đạo doanh nghiệp có quyền quyết định tiền lương, thưởng

Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2025 vừa có hiệu lực từ ngày 1/8.

Tại Điều 24, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2025 quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo đó, tiền lương, thù lao, tiền thưởng sẽ được xác định theo 4 nguyên tắc chính.

Thứ nhất là tuân thủ quy định của pháp luật về lao động.

Thứ hai là căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Thứ ba là căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phù hợp với thị trường, ngành, nghề, tính chất hoạt động của doanh nghiệp.

Cuối cùng là căn cứ vào năng suất lao động, hiệu quả công việc của người lao động, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Kiểm soát viên.

Tiền thưởng cho người lao động, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Kiểm soát viên tại doanh nghiệp được trích từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác hưởng lương trong quỹ lương chung của doanh nghiệp.

Đặc biệt, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2025 quy định Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có quyền quyết định tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác của người lao động và các chức danh quản lý của doanh nghiệp.

Chỉ riêng tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Kiểm soát viên là do Chính phủ quy định.

Tại doanh nghiệp nhà nước, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có quyền quyết định tiền lương, thù lao, tiền thưởng (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng

Từ ngày 15/8, Nghị định số 179/2025/NĐ-CP quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng sẽ chính thức có hiệu lực.

Nghị định này quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (gồm các tổ chức chính trị - xã hội) từ trung ương đến cấp xã và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng được quy định rõ, bao gồm 2 nhóm.

Thứ nhất là cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin hoặc công nghệ thông tin (bao gồm: Công nghiệp công nghệ thông tin hoặc công nghiệp công nghệ số, công nghệ số, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số); an toàn thông tin mạng hoặc an toàn thông tin, an ninh mạng; giao dịch điện tử và các vị trí việc làm khác liên quan đến chuyển đổi số do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Thứ hai là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật và công nhân công an thuộc Công an nhân dân; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân và người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và các đối tượng khác liên quan đến chuyển đổi số theo thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Người làm công tác chuyển đổi số được hưởng thêm trợ cấp 5.000.000 đồng/tháng (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Theo nghị định này, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng sẽ được hưởng mức hỗ trợ 5.000.000 đồng/tháng.

Mức hỗ trợ này được trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Mức hỗ trợ này được áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Tăng lương, phụ cấp với cán bộ phòng thủ dân sự

Từ ngày 23/8, Nghị định số 200/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự chính thức có hiệu lực.

Tại Điều 43, Nghị định 200 quy định về tiền lương, tiền công, tiền ăn, phụ cấp đặc thù đối với người được huy động tập huấn, huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Theo đó, người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động tập huấn, huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn và phụ cấp đặc thù như đối với dân quân được huy động làm nhiệm vụ. Cấp nào huy động thì cấp đó bảo đảm chi trả.

Đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động tập huấn, huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự thì được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trả nguyên lương, các khoản phúc lợi, phụ cấp đi đường và tiền tàu xe; khi làm việc trong môi trường độc hại hoặc nơi có phụ cấp khu vực thì được hưởng theo chế độ hiện hành.

Người được huy động tập huấn, huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự được trả lương, tiền ăn, phụ cấp đặc thù (Ảnh minh họa: Bảo Quyên).

Người lao động hợp đồng trong thời gian tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy định.

Chi phí cho các khoản nói trên được tính vào ngân sách chi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động tập huấn, huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự được cơ quan huy động trả tiền trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn và phụ cấp đặc thù và các chế độ khác; tiền lương do doanh nghiệp, tổ chức chi trả và được tính vào chi phí quản lý sản xuất, kinh doanh.