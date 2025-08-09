Tàu cá vi phạm khai thác IUU, người đứng đầu cấp xã phải chịu trách nhiệm

Ngày 9/8, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, công tác chống khai thác IUU được các cấp, ngành trên địa bàn triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cấp bách và đã đạt được những kết quả nhất định.

Theo thống kê, thành phố Đà Nẵng hiện có 223 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động (Ảnh: Công Bính).

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chậm khắc phục. Trong đó tình trạng tàu cá mất kết nối VMS hơn 6 giờ trên biển vẫn thường xuyên xảy ra, chất lượng nhật ký khai thác không đảm bảo.

Đặc biệt, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn 223 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Trong đó có 4 tàu cá không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép khai thác thủy sản (tàu cá 3 không: không đăng ký, đăng kiểm, giấy phép) và 219 tàu cá hết hạn giấy phép khai thác, hết hạn đăng kiểm.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường ven biển xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố về công tác chống khai thác IUU và phát triển thủy sản bền vững.

“Tuyệt đối không để tàu cá thành phố Đà Nẵng đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; người đứng đầu được phân công phụ trách của các cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra sai phạm ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của thành phố, quốc gia sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố”, chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng nêu rõ.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền xử phạt, khi phát hiện tàu cá vi phạm tập trung xử lý nghiêm, quyết không để tình trạng vi phạm tái diễn.

Đối với UBND các xã, phường ven biển, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng với kết quả thực hiện chống khai thác IUU, yêu cầu hộ dân có tàu khai thác hải sản xa bờ thực hiện cam kết không vi phạm khai thác IUU.

“Địa phương nào để tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước cấp trên”, chỉ thị nêu rõ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND cấp xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để phát sinh tàu cá “3 không” trên địa bàn quản lý. Định kỳ vào thứ 6 hàng tuần báo cáo vị trí neo đậu tàu về Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi.