Kiến trúc sư đuổi công nhân từ chối phụ việc trong giờ nghỉ, kỹ sư phản ứng

Đoạn video clip ghi lại cảnh một kiến trúc sư đuổi việc 2 công nhân vì không đồng ý phụ khuân vác vật tư trong giờ nghỉ trưa được lan truyền mới đây làm dấy lên nhiều tranh luận trên các hội nhóm lao động.

Kiến trúc sư đuổi thẳng 2 công nhân vì không đồng ý phụ việc trong giờ nghỉ trưa (Ảnh cắt từ clip).

Đoạn clip thể hiện nội dung, xe chở vật tư đến muộn so với dự định nên đúng thời điểm nghỉ trưa của công nhân, nam kiến trúc sư vẫn yêu cầu kỹ sư công trình điều phối 2 công nhân đang nằm võng ngủ ra phụ việc bốc dỡ hàng.

Tuy nhiên, người kỹ sư được yêu cầu không đồng ý. Anh này cho rằng: “Cần phải tôn trọng giờ nghỉ trưa của anh em”.

Người kiến trúc sư căng thẳng, to tiếng và ngay sau đó quyết định đuổi việc 2 công nhân.

Được biết, 2 công nhân trong đoạn clip làm việc tại công ty này được 2 tuần. Vì là lao động thời vụ, những người này được trả lương theo tuần, không có hợp đồng lao động.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nam kiến trúc sư trong đoạn clip, anh Hoàng Anh (ngụ tại TPHCM), cho hay sự việc xảy ra tuần trước, khi đội ngũ công ty anh thi công một công trình trên địa bàn thành phố.

Thời điểm xảy ra sự việc, đội thi công của công ty có 10 người, cùng làm việc từ 8h đến 12h30 rồi nghỉ trưa. Xe chở vật tư đến muộn. Khi xe đến, 8 công nhân trong đội đã ra phụ bốc dỡ hàng xuống. Còn 2 công nhân được yêu cầu điều động lúc đó đang nằm võng nghỉ trưa.

“Tôi thấy những người khác chủ động ra phụ mà 2 người này nằm nghỉ trưa thì không công bằng, nên đã yêu cầu kỹ sư điều động họ ra cùng làm việc. Nhưng kỹ sư đã từ chối và kêu tôi tôn trọng giờ nghỉ trưa của họ. Tôi thấy rất không hài lòng”, anh Hoàng Anh nói.

Nam kiến trúc sư lý giải, công việc trong ngành xây dựng cần linh hoạt vì thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như thời tiết, nguồn nguyên vật liệu, sự điều phối của con người… Thời gian làm việc tại công trình không phải lúc nào cũng theo giờ hành chính.

Vậy nên trước phản ứng của 2 công nhân nói trên, anh đã quyết định đuổi việc họ ngay thời điểm đó, kèm thông báo sẽ trả lương theo ngày đầy đủ.

Người kiến trúc sư cho rằng trong một ê kíp làm việc, mọi người cần ý thức hỗ trợ khi cần thiết. Vậy nên, lúc đó anh đã không đề cập đến vấn đề sẽ bồi dưỡng thêm hay tính tăng tiền, cộng giờ làm... cho công nhân đồng ý ra phụ việc bốc dỡ vật tư.

“Công việc phụ thêm lúc ấy chỉ kéo dài không quá 5 phút. Đó là một việc nhỏ, đơn giản, vấn đề là ý thức của mỗi người thôi”, anh nêu quan điểm.

Nam kiến trúc sư cũng cho biết giờ nghỉ trưa của công nhân tại công trường là 30 phút, sau đó nhóm sẽ bắt đầu làm việc lại từ 13h, thêm 4 tiếng buổi chiều rồi tan làm. Nếu phải tăng ca, công nhân sẽ được nhận thêm khoản lương gấp 1,5-2 lần mức thông lệ, tùy thời điểm tăng ca.

Ngược lại, phía những người không tán thành với việc làm của kiến trúc sư lập luận với những lý lẽ phản bác, như vậy là vi phạm quyền lợi, "ăn lẹm" thời gian nghỉ ngơi của công nhân lao động.

Vấn đề nêu ra khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút hơn 1,7 triệu lượt quan tâm, hàng chục nghìn lượt tương tác. Bình luận về sự việc, người theo dõi thể hiện nhiều ý kiến, quan điểm tranh luận trái chiều về hành động của cả kiến trúc sư và 2 công nhân nói trên.

Câu chuyện trở thành một tình huống ứng xử thực tế, đáng chú ý, không dễ xác định đúng - sai trong quan hệ lao động.

“Người trong ngành sẽ hiểu, không phải lúc nào cũng làm việc đúng giờ giấc mà phải linh động, cần sẵn sàng hỗ trợ nếu có việc đột xuất”, tài khoản T.N. bình luận.

“Kiến trúc sư đuổi việc công nhân trong tình huống này là không đúng. Trong giờ nghỉ trưa, kể cả việc đột xuất, anh có quyền nhờ nhưng người lao động có quyền từ chối”, tài khoản G.N.H. viết.