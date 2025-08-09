Người phụ nữ biến lá ổi thành thức uống đặc biệt, thu lợi kép

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chị Đỗ Thị Thanh Thúy (42 tuổi, trú tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) đã thành công xây dựng mô hình trồng ổi hữu cơ. Chị Thúy cũng tận dụng lá ổi để sản xuất trà, mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Sau giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19, công việc kinh doanh tự do gặp trở ngại, vợ chồng chị Thúy quyết định chuyển hướng sang làm nông nghiệp. Năm 2021, chị bắt đầu thử nghiệm trồng 200 gốc ổi trên diện tích 2.500m2 đất.

Chị Đỗ Thị Thanh Thúy đã gây dựng thành công mô hình trồng ổi hữu cơ (Ảnh: Ngô Linh).

Nhờ phương pháp chăm sóc khoa học và sự thích nghi tốt với thổ nhưỡng địa phương, chỉ sau 9 tháng trồng, vườn ổi đã bắt đầu cho trái bói và có sản phẩm thu hoạch.

Nhận thấy tiềm năng lớn từ loại cây ăn trái này, chị Thúy tiếp tục mở rộng quy mô vườn ổi lên 7.000m2 với 900 gốc. Ngoài giống ổi lê Đài Loan, chị còn thử nghiệm các giống ổi Nữ hoàng và ổi Đông Dư.

Khí hậu miền Trung khá phù hợp, ổi lê Đài Loan thích nghi nhanh, sinh trưởng mạnh mẽ, cho quả quanh năm. Thời điểm cây cho năng suất cao nhất thường vào đầu xuân, sau tháng Giêng.

“Tôi trồng cây theo cách gối đầu, từng lứa ổi cách nhau khoảng 2 tháng. Sau một thời gian chờ, cả khu vườn đã cho thu hoạch đều, liên tục", chị Thúy chia sẻ.

Lá ổi tưởng chừng phải bỏ đi, bà chủ vườn tận dụng để làm trà (Ảnh: Ngô Linh).

Trung bình mỗi tháng, trang trại của chị Thúy xuất bán khoảng 500kg ổi, với giá 30.000-40.000 đồng/kg tùy thời điểm và loại ổi. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu lãi 300-400 triệu đồng.

Năm 2023, nhận thấy lượng lá ổi thải ra rất lớn khi cắt tỉa cành già hoặc xử lý trước mùa mưa, chị Thúy đã nghiên cứu và tận dụng phần lá này để sản xuất trà lá ổi.

Sản phẩm trà lá ổi được kết hợp với nhiều thảo dược khác như lá dứa, giảo cổ lam, táo đỏ và kỷ tử trong túi lọc, tạo nên hương vị hài hòa, ngọt thơm, dễ uống. Nhờ quy trình chăm sóc hữu cơ, không sử dụng thuốc hóa học, lá ổi giữ được vị chát đặc trưng trong khi quả ổi có độ giòn, ngọt tự nhiên.

Trong năm 2024, chị Thúy đã xuất bán 1.300 sản phẩm trà lá ổi, đạt doanh thu hơn 100 triệu đồng, với lợi nhuận khoảng 40% sau khi trừ chi phí.

Vườn ổi của gia đình chị Thúy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong thời gian tới, chị Thúy định hướng cải tiến công nghệ, không ngừng nâng cao giá trị sản phẩm và tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Không chỉ làm kinh tế giỏi cho bản thân, chị Đỗ Thị Thanh Thúy còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt và cung cấp giống cây trồng cho bà con nông dân có nhu cầu.

Ngoài ra, trang trại của chị còn tạo việc làm ổn định cho 5 lao động lớn tuổi tại địa phương, với mức lương trung bình 5 triệu đồng/tháng.

Theo bà Huỳnh Thị Thu, Chủ tịch Hội nông dân phường Hòa Xuân, sản phẩm trà lá ổi của cơ sở chị Đỗ Thị Thanh Thúy đạt chứng nhận OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm thế mạnh) ở mức 3 sao năm 2025.

Đây là mô hình phụ nữ khởi nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững tiêu biểu tại địa phương.