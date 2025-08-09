Thủ tướng kiểm tra cầu Phong Châu, chỉ đạo xây cao tốc mới tại Phú Thọ

Ngày 9/8, tiếp tục kiểm tra, thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ dự án cầu Phong Châu; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Lãnh đạo Chính phủ cũng cho ý kiến về đề xuất xây dựng tuyến đường mới nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ).

Đến công trường thi công cầu Phong Châu mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng đã động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại đây.

Thủ tướng động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) - đơn vị đang đảm nhiệm vận hành cầu phao Phong Châu (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cầu Phong Châu mới qua sông Hồng nằm trên Quốc lộ 32, được xây dựng sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập do bão Yagi. Cầu nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ, có chiều dài 383m và đường dẫn 2 đầu cầu mỗi bên hơn 110m.

Dự án được triển khai từ cuối năm 2024 theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương.

Theo báo cáo, các đơn vị đang kiểm soát tiến độ các hạng mục, có hạng mục vượt tiến độ, tổng giá trị thực hiện dự án đạt trên 75%, phấn đấu ngày 28/8 này hợp long cầu, cuối tháng 9 hoàn thành và thông xe cầu đầu tháng 10.

Thủ tướng cho rằng việc triển khai dự án này để lại nhiều kinh nghiệm quý. Sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập, người dân đi lại rất khó khăn, Thủ tướng đã chỉ đạo đây là tình huống khẩn cấp, phải lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, nhờ đó đã rút ngắn thời gian được 3 tháng, đồng thời tiết kiệm chi phí lớn so với dự toán ban đầu.

Thủ tướng đồng ý lấy khoản tiết kiệm được trong thi công cầu để mở rộng thi công, hoàn thiện hệ thống đường kết nối đồng bộ với cầu chính.

Nhắc lại tinh thần "Vinh quang chỉ đến với người đúng hẹn", người đứng đầu Chính phủ mong các đơn vị nỗ lực hợp long cầu, hoàn thành thông xe đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công cầu Phong Châu mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Tại vị trí giữa cầu, nơi các đơn vị đang ngày đêm thực hiện các hạng mục chuẩn bị hợp long, Thủ tướng biểu dương tinh thần cống hiến, xả thân vì nhân dân của đội ngũ kỹ sư, công nhân. Ông mong các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần này, hoàn thành công trình đúng tiến độ, chất lượng.

Trưa cùng ngày, Thủ tướng khảo sát, nghe báo cáo về đề xuất của tỉnh Phú Thọ liên quan việc xây dựng tuyến đường dài 54km nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ).

Đánh giá cao đề xuất, Thủ tướng cho rằng tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển mới, hành lang phát triển dọc sông Đà, nhất là khi 3 tỉnh trước đây gồm Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc được sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ mới, đặt ra yêu cầu đẩy mạnh kết nối giao thông.

Đồng ý về chủ trương, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng xây dựng quy hoạch tuyến đường theo hướng cao tốc, kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đồng thời phối hợp với tỉnh Phú Thọ lập dự án, hoàn thành các thủ tục trong vòng 1 năm.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng đã khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ.

Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 419km có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng.

Dự án có tổng vốn hơn 203.000 tỷ đồng (8,37 tỷ USD). Theo Nghị quyết của Quốc hội dự án sẽ được khởi công trong tháng 12/2025 và phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào năm 2030.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ dài hơn 99km, đi qua 20 xã, phường; dự kiến phải thu hồi 621ha đất; hơn 1.800 hộ dân phải di dời tái định cư phục vụ dự án.

Thủ tướng khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo Thủ tướng, đây là tuyến đường sắt chiến lược trong hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng, kết nối với Trung Quốc - Trung Á và châu Âu. Do đó, dự án sớm hoàn thành ngày nào sẽ mang lại lợi ích ngày đó.

Lãnh đạo Chính phủ nhắc các bộ, ngành liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch các ga, khu logictics, cảng cạn, khu đô thị dọc tuyến đường sắt; đồng thời tiến hành triển khai các tuyến giao thông kết nối để phát huy tối đa hiệu quả dự án. "Tất cả các địa phương cùng làm nhanh, làm tốt thì dự án sẽ được làm nhanh, làm tốt", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông lưu ý cần bảo đảm đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ và nhân dịp này sắp xếp lại các khu dân cư theo hướng phù hợp, văn minh, hiện đại, khang trang hơn.