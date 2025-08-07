Ra khơi chưa đầy một ngày, ngư dân thu về gần 300 triệu đồng

Những ngày đầu tháng 8, khi vùng biển Cửa Lò bước vào vụ cá chính, hàng chục đội tàu đã tranh thủ thời tiết thuận lợi để vươn khơi, bám ngư trường. Trong số đó, đội tàu của ngư dân Trần Văn Lưu, trú tại khối Bình Minh, phường Cửa Lò đã có chuyến biển bội thu, mang về gần 300 triệu đồng chỉ sau chưa đầy 24 giờ.

Anh Lưu cho biết chuyến vươn khơi vào ngày 4/8, tàu của anh cùng các bạn thuyền đã dong buồm ra vùng biển cách đất liền khoảng 30 hải lý. Với thời tiết đẹp, sóng êm, cả đội nhanh chóng chọn được điểm thả lưới lý tưởng.

Đội tàu của ngư dân Trần Văn Lưu cập bến với 12 tấn cá, mang về gần 300 triệu đồng (Ảnh: Thu Thủy).

"Chỉ sau chưa đầy 11 tiếng, cá đã đầy khoang. Đây là mẻ cá bạc má lớn nhất từ trước tới nay trong suốt nhiều năm tôi làm nghề biển", anh Lưu chia sẻ.

Tàu cập bến cảng Cửa Lò với tổng sản lượng 12 tấn cá tươi, trong đó có tới 6 tấn cá bạc má. Thương lái đã chờ sẵn từ sớm, nhanh chóng thu mua cá ngay tại bến với giá 35.000-40.000 đồng/kg.

Còn lại các loài cá nục, cá hố, cá thu nhỏ… cũng được phân loại và bán tại chỗ. Chuyến biển này, anh Lưu cùng đội tàu thu về gần 300 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí xăng dầu, đá lạnh, nhu yếu phẩm và các khoản đầu tư khác, mỗi thành viên trong đội tàu nhận được khoảng 6 triệu đồng, con số đáng mơ ước chỉ sau một ngày lênh đênh trên biển.

Hội Nông dân phường Cửa Lò, tổ chức lễ tuyên dương, tặng hoa và trao cờ thi đua cho chủ tàu (Ảnh: Thu Thủy).

Nhận được tin báo về thành tích ấn tượng của tàu anh Lưu, Hội Nông dân phường Cửa Lò đã có mặt tại cảng cá, tổ chức lễ tuyên dương, tặng hoa và trao cờ thi đua cho chủ tàu.

Đây là hoạt động thường xuyên nằm trong chương trình “Đồng hành cùng ngư dân bám biển”, nhằm biểu dương kịp thời các đội tàu đạt sản lượng cao, đồng thời tạo khí thế thi đua trong toàn thể bà con ngư dân.

Bà Hoàng Đinh Thùy Dung, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cửa Lò, cho biết phường triển khai chương trình này từ nhiều năm qua, với mong muốn mỗi chuyến vươn khơi không chỉ mang về giá trị kinh tế mà còn tiếp thêm tinh thần, niềm tin cho ngư dân trên địa bàn toàn phường.

“Những lá cờ thi đua đỏ thắm tung bay trên mỗi con tàu không chỉ là niềm tự hào mà còn tiếp thêm động lực để ngư dân thêm yêu, bám biển dài lâu. Xa hơn thế, đó còn là sự gắn bó thiêng liêng với biển đảo quê hương, là lời khẳng định chủ quyền không thể thay đổi”, bà Dung chia sẻ.

Một góc làng chài Nghi Thủy (Ảnh: Thu Thủy).

Chuyến đi biển “được mùa” của anh Trần Văn Lưu không chỉ đem về lợi nhuận kinh tế mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của ngư dân địa phương.