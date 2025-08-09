Đảng bộ UBND Hải Phòng phát huy truyền thống “Xứ Đông, Đất Cảng anh hùng”

Sau 2 ngày (8-9/8) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội (Ảnh: Đàm Thanh).

Đại hội tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm đánh giá toàn diện kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá cho nhiệm kỳ mới, thể hiện quyết tâm đổi mới của toàn Đảng bộ.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu và các lãnh đạo qua các thời kỳ. Ông khẳng định những ý kiến chỉ đạo là định hướng quan trọng, tiếp thêm động lực để Đảng bộ vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ.

Với tinh thần đoàn kết, Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, trong đó có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 – kim chỉ nam cho mọi hành động trong thời gian tới.

Ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, thành công của Đại hội là kết quả từ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thành ủy; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị; cùng tinh thần trách nhiệm của 295 đại biểu, đại diện hơn 20.800 đảng viên toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ đặt mục tiêu thực hiện thắng lợi 31 chỉ tiêu chủ yếu, ba khâu đột phá chiến lược và ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm; kiên trì nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ xây dựng kế hoạch hành động, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết, triển khai chương trình phù hợp với thực tiễn từng cơ quan, đơn vị. Đảng bộ sẽ tập trung tham mưu thực hiện 4 nghị quyết lớn của Bộ Chính trị và triển khai Đề án xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống “Xứ Đông văn hiến, Đất Cảng anh hùng”; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, xanh, thông minh, đáng sống; trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ tầm cỡ quốc tế.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã công bố quyết định phân bổ 13 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.