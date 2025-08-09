Tuổi 19 của Suri Cruise - con gái ruột duy nhất của tài tử Tom Cruise

Mới đây, Suri đã có mặt tại phim trường bộ phim Happy Hour tại New York để thăm Katie Holmes. Cô con gái ruột duy nhất của tài tử Tom Cruise mặc quần kaki, áo hai dây khá giản dị. Làn da rám nắng và dáng vóc cân đối của Suri khiến cô nổi bật.

Suri Cruise xuất hiện hiếm hoi trong gần 1 năm trở lại đây khi tới phim trường ở New York thăm mẹ (Ảnh: People).

Suri cười rạng rỡ khi trò chuyện với mẹ. Chỉ còn vài tuần nữa, Suri sẽ trở lại trường đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, Pennsylvania (Mỹ), bắt đầu kỳ học tập mới.

“Suri là một cô gái thông minh và đang dần trở thành một phụ nữ trẻ trưởng thành rất thông minh. Cô ấy có một nhóm bạn rất thân thiết và trung thành, và cô ấy biết chính xác mình đến từ đâu”, một người bạn của Suri chia sẻ về cuộc sống hiện tại của cô.

Suri Cruise có cha mẹ ruột là 2 diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí Mỹ - tài tử Tom Cruise và nữ diễn viên Katie Holmes. Ngôi sao Nhiệm vụ bất khả thi kết hôn với Katie Holmes từ năm 2006 đến năm 2012.

Suri Cruise hiện 19 tuổi và đang học đại học xa nhà (Ảnh: People).

Ngay từ khi mới chào đời, Suri đã nhận được sự quan tâm của truyền thông và được gọi bằng biệt danh “em bé nổi tiếng nhất nước Mỹ”. Ở tuổi trưởng thành, Suri vẫn luôn nhận được sự ưu ái của cánh săn ảnh.

Cô gái 19 tuổi được cho là thừa hưởng gen nghệ thuật của cha mẹ. Suri có khả năng ca hát, diễn xuất và có đam mê lớn với lĩnh vực thời trang.

Sau khi xuất hiện trong các vở kịch trình diễn tại trường trung học, Suri bắt đầu hợp tác với một đoàn kịch tại New York. Suri mong muốn thử sức trong lĩnh vực diễn xuất kịch nghệ chuyên nghiệp.

Suri Cruise từng là em bé nổi tiếng nhất nước Mỹ khi mới chào đời. Cô bé là con gái của Tom Cruise và Katie Holmes (Ảnh: DM).

Từ khi cha mẹ ly hôn vào năm 2012, Suri chuyển tới sống tại New York cùng mẹ ruột. Mối quan hệ giữa Suri và cha ruột, Tom Cruise, luôn là một ẩn số với công chúng. Theo một số nguồn tin, Tom và Suri không còn gặp gỡ từ năm 2013.

Theo thỏa thuận ly hôn giữa Tom và Katie, sau khi Suri tròn 18 tuổi, Tom Cruise dừng mức chu cấp 400.000 USD (hơn 10 tỷ đồng) gửi tới Katie Holmes mỗi năm để hỗ trợ nuôi con.

Khi Suri tròn 18 tuổi, nếu Katie hoặc Suri mong muốn Tom Cruise hỗ trợ chi phí học tập, chăm sóc sức khỏe hay các hoạt động ngoại khóa của Suri, họ sẽ phải liên hệ với Tom Cruise để đề xuất.

Trong thỏa thuận ly hôn, Tom Cruise bày tỏ thiện chí và sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các chi phí này khi con gái tròn 18 tuổi. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin thân cận, Katie Holmes và Suri không có ý định liên hệ để nhận sự hỗ trợ tài chính từ Tom Cruise.

13 năm qua, Suri Cruise không còn gặp cha ruột và sống hoàn toàn với mẹ (Ảnh: News).

Những năm qua, Suri không có ý định liên hệ với cha hay có động thái nào làm thay đổi cuộc sống hiện tại của hai mẹ con. Cả Katie và Suri đều không muốn dựa dẫm vào Tom ở bất cứ phương diện nào.

Tại lễ tốt nghiệp trung học vào năm ngoái, Suri Cruise đã gây xôn xao khi thay tên đổi họ. Tên của cô trong lễ tốt nghiệp là Suri Noelle. Điều này cho thấy, Suri Cruise quyết tâm từ bỏ họ cũng như không muốn liên quan tới bố ở tuổi trưởng thành.

Thời điểm Suri đăng ký trường đại học, Tom Cruise cũng không thể có ý kiến gì về việc này vì Suri không xem tài tử là "một phần trong cuộc sống".

Thiếu vắng tình yêu thương và sự gần gũi của cha ruột nhưng Suri Cruise vẫn có một tuổi thơ hạnh phúc, ấm áp nhờ nỗ lực nuôi dạy của mẹ. Những người bạn của Katie Holmes đều khen ngợi cô là một phụ nữ bản lĩnh, dũng cảm, một người mẹ tận tụy luôn bảo vệ con gái.

Katie Holmes chia sẻ, cô chỉ muốn nuôi con gái trở thành một người bình thường và có cuộc sống hạnh phúc (Ảnh: People).

Con gái của tài tử Tom Cruise hiện có cuộc sống bình thường như mọi thiếu nữ. Suri thích gặp gỡ bạn bè và bắt đầu hẹn hò. Katie Holmes nhiều lần thổ lộ, cô muốn con gái trưởng thành như bình thường thay vì được "bao bọc" trong sự giàu có.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông vào năm ngoái, Katie Holmes đã nhắc đến con gái cưng. Nữ diễn viên thừa nhận hạnh phúc và tự hào khi con gái đã bước vào đại học.

“Tôi còn nhớ khi mình ở tuổi của con, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Thật tuyệt vời khi bắt đầu hành trình khám phá bản thân. Tôi yêu quãng thời gian đó và nó khiến tôi hạnh phúc khi nghĩ tới con gái mình”, cô nói.