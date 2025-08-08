Người dân làng chài xứ Thanh tiết lộ bí quyết vừa sống khỏe vừa có thu nhập

Ông Nguyễn Văn Tao (67 tuổi, thôn 7, trú tại xã Lam Sơn) nở nụ cười mãn nguyện khi chèo thuyền đưa chúng tôi ra thăm lồng cá trắm cỏ của gia đình.

Gần 20 năm kể từ khi được nhà nước tạo điều kiện tái định cư trên cạn, cuộc sống gia đình ông đã có nhiều đổi thay tích cực. Sáu người con đều có việc làm, thu nhập ổn định. Vợ chồng ông cũng có của ăn của để nhờ phát triển nghề nuôi cá lồng, với lợi nhuận khoảng 40 triệu đồng mỗi năm.

Ông Tao có nguồn thu nhập ổn định từ nghề nuôi cá lồng trên sông Chu (Ảnh: Hạnh Linh).

Nhớ về những năm tháng lênh đênh trên sông nước, ông Tao kể: "Cuộc sống trên thuyền thiếu thốn đủ bề, từ chỗ ăn, chỗ ngủ đến việc học hành của con cái đều khó khăn".

Năm 2007, ông cùng 60 hộ dân làng chài Thủy Long được cấp đất, tái định cư lên bờ. Tuy nhiên, thời gian đầu, việc tìm sinh kế không hề dễ dàng.

"Tôi cùng vợ đi làm phụ hồ ở các tỉnh phía Bắc, thu nhập bấp bênh, chẳng đủ trang trải. Hơn nữa, con cái đều bận bịu mưu sinh, lại có con nhỏ cần chăm sóc. Nghĩ lại, vợ chồng tôi quyết định về quê, tìm hướng khác", ông Tao tâm sự.

Trở về quê, nhận thấy nhiều hộ dân nuôi cá lồng trên sông Chu có thu nhập ổn định, ông Tao bàn với vợ thử nuôi một lồng trắm cỏ. Ban đầu, sản lượng chưa nhiều nhưng đủ vốn để duy trì.

"Nuôi cá trong lồng bè khá đơn giản, chi phí thấp vì cá ăn tự nhiên, mỗi ngày tôi chỉ cần cắt cỏ cho ăn một lần. Thấy hiệu quả, tôi quyết định gắn bó với nghề. Từ một lồng ban đầu, đến nay tôi đã phát triển thành 3 lồng cá", ông chia sẻ.

Những lúc rảnh rỗi, vợ chồng ông Tao đan ngư cụ để bán (Ảnh: Hạnh Linh).

Để đảm bảo nguồn thu quanh năm, ông Tao chia 3 lồng ra nuôi luân phiên. Năm 2024, ông thu được 3 tạ cá rô phi và 4 tạ cá trắm cỏ. Với giá cá rô phi 30.000 đồng/kg và cá trắm cỏ 75.000 đồng/kg, gia đình ông lãi gần 40 triệu đồng.

Ngoài nuôi cá, lúc rảnh rỗi, ông Tao cùng vợ còn giăng lưới, đánh cá, đan ngư cụ để bán, đồng thời phụ giúp các con đón đưa cháu đi học.

Tương tự gia đình ông Tao, ông Nguyễn Văn Tâm (53 tuổi) cũng có nguồn thu nhập ổn định khoảng 70 triệu đồng/năm từ 4 lồng bè cá nuôi trên sông Chu.

Ông Tâm cho biết nuôi cá lồng trên sông không tốn nhiều vốn. Nguồn nước tự nhiên giàu oxy giúp cá phát triển nhanh, ít bệnh, thịt chắc, thơm ngon. Trong 4 lồng bè của gia đình, ông nuôi luân phiên ba loại cá trắm cỏ, diêu hồng và rô phi.

"Nghề nuôi cá có lúc trầm lúc bổng, song đây vẫn là kế sinh nhai chính của gia đình tôi. Hiện, cả bốn người con của tôi đều duy trì từ 2 đến 4 lồng bè, cho thu nhập ổn định", ông Tâm nói.

Ông Tâm mong muốn được các cấp, ngành, doanh nghiệp quan tâm bao tiêu sản phẩm. Bởi theo ông, khi có đầu ra ổn định, người dân sẽ yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô, vừa nâng cao thu nhập, vừa góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Ông Nguyễn Chí Thoại, Trưởng thôn 7, chia sẻ: "Từ vùng quê nghèo sống lênh đênh sông nước, nhiều hộ dân ở làng chài Thủy Long đã vươn lên khá giả nhờ cần cù lao động, đặc biệt là phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông Chu.

Trong 103 hộ dân ở cụm làng chài Thủy Long, có hơn 40 hộ nuôi cá lồng trên sông Chu. Thu nhập từ nghề giúp bà con có đồng ra, đồng vào, cải thiện đáng kể cuộc sống".

Một góc làng chài Thủy Long (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Thoại đánh giá, nuôi cá lồng, cá bè hiệu quả gấp nhiều lần so với trồng lúa, ngô. Để nghề nuôi cá ở thôn phát triển hiệu quả, bền vững cần có chính sách cụ thể.

Bà con nuôi cá cần được tập huấn kỹ thuật nuôi, hướng dẫn cụ thể khi có biến động bất thường về yếu tố môi trường, đồng thời kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm.