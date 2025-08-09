Xác minh hoàn cảnh cụ ông ở Hải Phòng sống lang thang ngoài vỉa hè

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cụ ông ngồi trên vỉa hè khu vực Chợ Hàng, phường Lê Chân (Hải Phòng) giữa thời tiết nắng gắt. Nhiều người bày tỏ xót xa cho hoàn cảnh của cụ và mong cơ quan chức năng giúp đỡ.

Câu chuyện của ông P. được chia sẻ lên mạng xã hội và thu hút nhiều người vào xem, bình luận (Ảnh chụp màn hình).

Theo xác minh, cụ ông là N.V.P., 71 tuổi, từng kết hôn, có một con trai 43 tuổi nhưng không phải con ruột. Năm 1996, ông và vợ ly hôn, sau đó quay lại sống chung nhưng căn nhà không còn thuộc sở hữu của ông.

Do không còn là vợ chồng hợp pháp, người con riêng của vợ cũ không cho ông ở lại nhà.

Ngày 9/8, lãnh đạo UBND phường Lê Chân thông tin, ông P. không phải trường hợp đi lang thang, ông mới ra viện về nhưng người con riêng của vợ cũ không cho vào nhà. Sau đó, ông P. sang nhà hàng xóm ở nhờ một ngày.

"Hôm nay đoàn liên ngành của địa phương đã họp, làm các thủ tục cần thiết về trường hợp của ông P. theo quy định. Ông P. có một người em gái ruột sinh sống gần đó nên ông về ở cùng", lãnh đạo UBND phường Lê Chân thông tin.